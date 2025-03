En marge de la célébration de la Journée internationale des femmes, ce samedi 8 mars 2025, la ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Charlotte Daffé, a salué les efforts du gouvernement en faveur de l’émancipation des femmes guinéennes.

Dans son discours, Charlotte Daffé a exprimé sa joie quant aux avancées récentes et à l’accueil chaleureux réservé aux femmes de Guinée en ce début du mois de mars.

“La barre de 48 % de femmes nommées à des postes clés, notamment Cheffes de Cabinet dans les départements ministériels, a été franchie. Quelle prouesse !” a-t-elle souligné. “Nous n’avons aucun doute que les futures nominations tiendront compte des quotas raisonnables de représentativité féminine. Telle est l’essence même du Compendium des Compétences Féminines de Guinée, dont nous avons entièrement rédigé le programme, et qui vous sera solennellement présenté aujourd’hui. Le COCOFGUI représente un outil précieux pour la prise de décisions en faveur de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles.”

La ministre a également exprimé le souhait que ce programme soit appliqué de manière effective pour promouvoir davantage les femmes dans le pays. Elle a aussi insisté sur la nécessité d’une prise en compte plus approfondie des droits des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. “Nos séances de travail avec les organisations faîtières et les partenaires au développement ont révélé la nécessité de suivre judiciairement tous les cas de violences et de durcir la politique pénale contre les auteurs et complices d’actes de violence envers les femmes.”

En 2022, le gouvernement a mis en place une subvention non remboursable de 16 milliards de francs guinéens (16 000 000 000 GNF) au profit de 300 groupements féminins. Cette initiative a eu des résultats probants, permettant de valoriser plusieurs domaines et de générer des changements positifs dans la vie des bénéficiaires.

“Un rapport indépendant montre que, dans la région forestière, les 36 groupements bénéficiaires ont réalisé des productions dont la valeur monétaire atteint 1,99 milliard de francs guinéens (1 992 363 000 GNF), contre une subvention de 1,8 milliard de francs guinéens (1 800 000 000 GNF), soit un bénéfice net de près de 200 millions de francs guinéens sur une saison.”

Charlotte Daffé a précisé que, convaincus par ces résultats, les autorités guinéennes ont renforcé l’autonomisation des femmes, notamment à travers le programme 5 000 2F, qui fait partie intégrante de la vision de développement national Simandou 2040, visant le bien-être de tous les Guinéens sans exclusion.

“Ce programme visera à appuyer 5 000 femmes et filles issues de groupements et entités de femmes dans divers secteurs économiques et administratifs. Il ciblera 4 000 femmes des groupements et coopératives, 500 femmes vulnérables, 300 jeunes femmes âgées de 25 à 30 ans travaillant dans l’administration publique, ainsi que 200 femmes primo-entrepreneures.”

Enfin, la ministre a sollicité la bienveillance habituelle du président de la transition pour accroître l’accompagnement des femmes dans la mise en œuvre de ce programme, qui prolonge l’initiative du gouvernement en faveur de l’émancipation et de l’autonomisation des femmes guinéennes.