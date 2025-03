Lors de l’assemblée hebdomadaire de l’UFDG, ce samedi 8 mars 2025, le vice-président chargé des questions économiques s’est exprimé sur le débauchage des cadres du parti.

Faisant allusion à la réception au Palais Mohamed V des responsables du parti dont Cellou Baldé et Maladho Diallo, l’UFDG a tenu à rassurer ses militants. “Personne ici n’a été obligé de venir. Personne n’a été forcé d’adhérer au parti. Notre principe fondamental, c’est que ceux qui estiment que l’UFDG est la solution viennent à l’UFDG librement. L’adhésion à un parti politique est un acte personnel et volontaire. De même, si quelqu’un décide de partir, cela relève également d’une décision libre et personnelle”, a martelé Kalémodou Yansané.