Le ministre du Travail et de la Fonction publique était l’invité de l’émission “On fait le point” sur la RTG, le mardi 7 janvier 2025. Outre les réformes entreprises par son département dans le cadre de la modernisation de la gestion de la fonction publique, François Bourouno a détaillé les actions mises en place pour améliorer l’efficacité et la transparence, soulignant l’importance de ces réformes pour répondre aux défis actuels et préparer l’avenir.

Dès sa nomination, François Bourouno affirme s’être rendu compte que l’Etat dépensait beaucoup d’argent pour payer ses agents et qu’il fallait moderniser la gestion de la fonction publique pour obtenir les résultats escomptés. “Il fallait donc rationaliser la gestion des effectifs. Nous avons créé une base de données à travers un projet que l’on appelle le projet du Fichier unique de gestion administrative et de soldes. Avant cela, il y avait une disparité dans les bases de données de gestion des agents de l’État. Cette base de données devait permettre de sécuriser tous les enregistrements effectués, afin de garantir que les agents soient facilement identifiables et que leurs identifiants soient sécurisés”, explique-t-il.

En ce qui concerne la biométrisation des fonctionnaires, le ministre a indiqué avoir trouvé le projet à une phase “très critique”. “Il y avait près de 30 000 agents dont les salaires étaient bloqués en raison de diverses anomalies. Il y avait donc un enjeu social majeur qu’il fallait stabiliser. Nous nous sommes organisés pour élaborer un plan d’action et mettre en œuvre des actions concrètes qui nous ont permis de produire un rapport au cas par cas, pour identifier quels étaient les vrais dossiers et quels étaient les faux dossiers parmi les agents concernés. Cela nous a permis de faire progressivement des corrections”, a-t-il expliqué, précisant que désormais le fichier unique de gestion administrative et de soldes permet, non seulement, une gestion structurée des agents de l’État, mais aussi une organisation optimale des dossiers administratifs, “il est impossible pour un agent de modifier sa date de naissance pour éviter de partir à la retraite. D’ailleurs, nous générons aujourd’hui automatiquement la liste des départs à la retraite grâce à ce système. Il permet également de calculer les salaires directement sur la plateforme. Ce système a donc permis de dématérialiser tout le processus de traitement salarial. Aujourd’hui, le calcul du salaire qui prenait 15 jours, se fait en 5 minutes.”