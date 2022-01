L’inquiétude grandit au sein de la classe politique face au retard dans la mise en place du CNT et la fixation de la durée de la transition. Alors que le président Mamadi Doumbouya a dit à qui veut l’entendre que c’est au CNT qu’il revient de définir la durée de la transition, certains leaders politiques continuent tout de même de faire des propositions.

C’est le cas du président du parti Avenir d’une Guinée nouvelle (AGN). Mory Kaba propose au CNRD une durée minimale de trois ans.

«Nous nous estimons que le délai minimal devait être trois ans. Parceque en trois ans selon ce que nous nous avons mis comme travail, on pourra non seulement organiser les élections notamment le référendum, les élections locales, les élections législatives et ensuite les élections présidentielles», estime cet acteur politique.

Le président du parti AGN souhaite que cette transition soit mis à profit pour assainir la classe politique guinéenne.

«Il faut que la classe politique soit assainie, il faut qu’il y ait des audits pour qu’il y ait des candidats qui soient exemptés de tout reproches de détournements de biens publics», propose t-il.

Le « refus » du RPG arc-en-ciel et ses alliés de participer au Collectif des Partis Politiques n’échappe pas aussi à Mory Kaba. Tout comme les autres acteurs, il soutient que les responsables sont libres d’y participer ou pas.

«Je pense qu’il ne sont pas obligés de participer à une quelconque rencontre ou pas«, se justifie t-il.