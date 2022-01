A son arrivée à Bafoussam, la délégation guinéenne a effectué, comme prévu par le protocole sanitaire de la CAN 2021, des tests qui ont révélé 3 cas de COVID-19 au sein des joueurs…

En plus de Michael DURESTAM et de Seydouba SOUMAH qui sont confinés à Kigali, le Syli National vient d’enregistrer des nouveaux cas de COVID-19. Il s’agit d’Ibrahima Sory CONTÉ (Maibra), Morgan GUILAVOGUI, Fodé CAMARA et Mory KONATÉ, qui manqueront le premier match de la Guinée face au Malawi, le 10 janvier 2022.

Il faut noter que Morlaye Sylla a obtenu

un test PCR négatif, et vient de quitter le Rwanda pour rejoindre le Cameroun ce dimanche 9 janvier 2022. Lui aussi est forfait pour ce premier.

Kaba DIAWARA devra donc faire avec un groupe de 20 joueurs pour son entrée en lice…

