Les présidents des différentes associations de presse, des patrons de médias et les chroniqueurs, ont été conviés à un déjeuner de presse par le président de la transition ce vendredi 7 janvier 2022, au Palais Mohamed V. L’occasion a été mise à profit par les invités de Mamadi Doumbouya pour exposer les difficultés dans leur secteur.

A tour de rôle, les présidents des trois principales associations professionnelles de presse ont chacun, exprimé les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes. Pour sortir de cet état, ils ont ainsi souhaité à ce qu’il y ait la revalorisation de la subvention accordée à la presse, l’allègement des redevances, la construction d’une maison de la presse(…), a expliqué Rose Pola Pricemou, la ministre de l’information et de la communication, qui a transmis les messages.

Dans sa prise de parole à cette rencontre, le président de la transition a appelé à la responsabilité du journaliste en cette période de transition. Il a ensuite fait des promesses.

« Je vous garantis la liberté d’expression dans les limites de la loi », a-t-il laissé entendre, avant d’ajouter que les doléances formulées ont été entendues. Il a aussi signalé avoir instruit le Premier ministre, Mohamed Béavogui de s’en occuper.

Dans la foulée, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé que la subvention allouée aux médias qui jusque-là s’élevait à 3 milliards de francs guinéens, sera revue à la hausse. Il a également garanti d’agir sur les redevances annuelles des radios et télévisions privées.

Sur le cas spécifique de la maison de la presse, le président de la transition a indiqué qu’il va prioriser prochainement la réalisation de cet édifice. « Ce sera sans doute, un chantier de la transition […]», dira-t-il.

Il a enfin invité les journalistes à plus de professionnalisme et au patriotisme pour bien informer les compatriotes, et réconcilier les Guinéens.