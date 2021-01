La résolution de l’Assemblée Nationale contre les coordinations régionales suscite des réactions au sein de la classe politique .

Interrogé ce jeudi 7 décembre 2021, Ben Youssouf Keita du bureau politique de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée s’est réjouit de cette résolution. Selon cet opposant, cette décision de l’assemblée nationale permettra d’éloigner la politique des affaires de patriarches.

Poursuivant, l’ancien député énumère les rôles de ces coordinations régionales.

«Elles doivent être là pour faire prévaloir, venter les mérites de la cohésion, de nos cultures et aussi perpétuer tant qu’il y a des conflits de quelques nature qu’il soit même si c’est de nature politique , ils doivent intervenir sur le plan social, culturel, structurel et ponctuel, elles doivent résoudre les problèmes et non se mêler de la politique. les coordinations qu’elles soient préfectorales, régionales ou nationales si elles sont purement et simplement respectueuse de nos traditions ancestrales c’est mieux», lance t’il

Pour finir, Ben Youssouf Keita invite les sages à s’intéresser aux mœurs, aux traditions afin de prôner la paix dans le pays .