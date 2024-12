L’opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, accuse le CNRD de chercher à éliminer les potentiels candidats capables d’empêcher le projet de candidature du général Mamadi Doumbouya lors de la prochaine élection présidentielle. Selon lui, c’est l’objectif de la récente évaluation des partis politiques organisée par le Ministère de l’administration du territoire.

“Parlant de cette évaluation, il faut dire que Mamadi Doumbouya veut conserver le pouvoir, avec ou sans élections. Et pour ce faire, il cherche à éliminer tous les adversaires, tous les candidats potentiels qui pourraient le devancer. Il y a une instrumentalisation de la justice pour écarter ces personnes”, a dénoncé le leader de l’UFDG lors d’un entretien à RFI.

Évoquant l’interdiction des manifestations en Guinée, Cellou Dalein Diallo dénonce le “deux poids, deux mesures” des autorités, soulignant que cette décision ne concerne que les manifestations de l’opposition. “Vous avez suivi l’interdiction des manifestations de rue sur les places publiques pour tous les partis politiques. Mais pour la junte, pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, les manifestations sont autorisées. Ils organisent toutes sortes de rassemblements”, a-t-il fustigé.

C’est pourquoi Cellou Dalein Diallo avertit que les opposants ne se soumettront plus à cette décision et exigent que la junte respecte ses engagements envers le peuple de Guinée et la communauté internationale.