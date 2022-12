Le porte-parole du gouvernement s’est réjoui des conclusions de la CEDEAO sur le déroulé du chronogramme de la transition. La communauté a validé le chronogramme de 24 mois et demandé sa mise en œuvre immédiatement.

Pour le ministre Gaoul, il faut saluer à chaque fois que le dialogue permet aux acteurs de la transition de trouver une issue : « C’est quelque chose qui est important. Et l’issu qui est trouvé là est quasiment un consensus et c’est très bien » s’est-il réjoui dans l’émission » Le supplément” de la radio FiM FM.

Lors de sa sortie, la CEDEAO insiste en disant que le dialogue doit être inclusif. Osmane Gaoual Diallo affirme que cela y va dans le choix effectué par le gouvernement et CNRD.

« C’est juste un rappel à l’endroit des acteurs. Et c’est une chose qui réconforte le choix qui avait été effectuée par le gouvernement et le CNRD pour rendre le dialogue ouvert et accessible à tout le monde, grand et petit. Même si d’autres estimaient que la pléthore du nombre pourrait être une stratégie pour retarder ce dialogue. Et cela n’a pas été le cas. Donc ça nous réconforte » a-t-il dit.

Lorsqu’on utilise des termes immédiatement, est-ce que la CEDEAO ne fait pas preuve de fermeté à l’égard du gouvernement guinéen ?

« Nous nous sommes déjà dans la mise en œuvre de ce chronogramme à travers la délivrance des cartes d’identité, préparation du recensement démographiques etc. C’est un processus qui est déjà lancé. Donc nous ne sommes plus dans l’immédiat parce qu’on l’a déjà commencé. Nous sommes dans le déroulé du chronogramme on n’attend pas une date pour commencer cela. Certes il y a des choses qui ne peuvent pas être faites immédiatement mais nous sommes en train de faire beaucoup de choses », avons Répondu Ousmane Gaoual Diallo.