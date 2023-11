En collaboration avec la microfinance Crédit rural de Guinée, la plateforme panafricaine d’innovation Bankitruck a mis un nouveau produit à la disposition de ses clients. Dénommé passeport-agrégat, il va, non seulement, permettre de faire bénéficier l’inclusion financière et surtout donner un accès facile aux acteurs évoluant dans le domaine de la construction et pour les salariés désireux de s’offrir un toit, mais aussi aux détenteurs de briqueteries et des vendeurs de ciment.

La cérémonie de lancement officiel qui a eu lieu, vendredi 3 novembre 2023 a Conakry, a mobilisé les acteurs évoluant dans les briqueteries, les cimenteries, la vente des matériaux de construction, etc.

Véritable facteur d’inclusion financière, le Passeport agrégats est de 3 types. Entre autres, le passeport point de vente (PDV), le passeport salarié et le passeport briqueterie, a expliqué Kaoussou, chef de projet de Bankitruck.

«Le passeport PDV, lorsqu’un responsable de vente est limité dans son approvisionnement, il peut bénéficier du financement en allant dans n’importe quelle agence de crédit rural. Les clients peuvent donc venir à Bankitruck pour souscrire à ce produit, même s’ils veulent de tonnes de ciment. Nous avons également le passeport salarié parce que nous avons constaté que vous pouvez être fonctionnaire depuis près de 15 ans, vous ne parvenez pas à construire. Cet autre type de passeport ne tient pas compte du CDD ou de CDI. Il permet à travers Bankitruck de mettre les agrégats à la disposition d’un salarié afin qu’il puisse construire chez lui avec des délais de remboursement très flexibles et avec des facilités qui ne vont pas impactées votre salaire. Avec un partenariat tripartite (Crédit rural de Guinée, Bankitruck et la banque à laquelle vous êtes affilié), et en fonction de la quantité que vous prenez, nous procédons à la déduction jusqu’au paiement final. En troisième position, vous avez le passeport briqueterie. À ce niveau, le constat qui se dégage après nos deux (2) années d’existence dans ce secteur, est que les briqueteries, ce n’est pas parce qu’ils ne gagnent pas des commandes, mais ils sont très limités dans leur moyen de production par manque d’agrégats nécessaires afin de pouvoir faire face à la demande. Donc ces responsables ont aujourd’hui la facilité de venir chez Bankitruck, souscrire à des paquets de briqueterie, notamment 10 mètres cubes de sable, 20 mètres cubes de granite et 2 tonnes de ciment au nombre qu’ils voudront, avec le respect des délais de remboursement », a expliqué M. Kaba.

Le Passeport agrégats a vu jour grâce à un appui financier de Crédit rural de Guinée dont le Directeur général de Crédit rural, Amara Kourouma a affirmé son engagement à accompagner ce projet « innovant » mis en place par la société Bankitruck. «Crédit rural va apporter son expertise dans le cadre de l’accompagnement financier des acteurs. Normalement, ce projet devrait créer plus d’emplois et beaucoup d’infrastructures seront créés grâce à ce projet très innovant. Je pense en terme de garantie, la société Bankitruck a fait ses preuves et c’est à l’issue de plusieurs échanges que nous sommes arrivés aujourd’hui à la signature de cette nouvelle convention. Nous sommes bien capables d’aller au bout de nos engagements. Normalement, il n’y a pas de raison que cette convention ne profite pas à la Guinée», a laissé entendre M. Kourouma.

Le Directeur général adjoint de l’usine GI Ciment, Mohamed Nabé, a salué l’initiative tout en affirmant sa disposition à l’accompagner. « C’est un devoir pour nous acteurs de ce secteur d’accompagner une telle initiative porté par des jeunes guinéens. Dans notre pays, l’accès au logement est très compliqué. Contrairement aux autres pays où les logements sociaux sont développés, tous les Guinéens veulent avoir un toit. Et l’accès aux agrégats et aux matériels de construction est un problème compliqué. Donc, concevoir une telle initiative, on ne peut que saluer. Et nous sommes là pour accompagner ce genre d’initiative ».

Un taux d’intérêt de 0%

Pour souscrire au passeport agrégat, il suffit d’avoir un compte au niveau du Crédit Rural et souscrire. Si le dossier est validé, automatiquement, l’institution financière accompagne le bénéficiaire à travers Bankitruck, a fait savoir le Directeur général, Mamadou Bah. « Nous vous livrons les agrégats. Si c’est une briqueterie, Bankitruck suit la commercialisation et pour les salariés, nous suivons le chantier. Parce que l’objectif est d’éviter que cet accompagnement soit détourné, orienté sur d’autres fins. Pour rembourser, nous avons plusieurs échéances dont le souscripteur aura la possibilité de choisir. Vous avez des briqueteries où les échéances sont très courtes. Parce que quand vous souscrivez en tant que briqueterie, chaque fois que vous remboursez, on vous livre à nouveau, on ne va pas arrêter votre production, car une briqueterie, sa production ne doit pas s’arrêter. C’est comme le point de vente, on n’attend pas que le partenaire soit en rupture de stocks pour recevoir une livraison. Donc, il rembourse au fur et à mesure et nous aussi, on le livre au fur et à mesure », a expliqué le DG de Bankitruck.

En ce qui concerne le passeport salarié, les échéances sont un peu longues et cela est remboursé à travers le salaire. « L’objectif du passeport-agrégat, c’est non seulement de faire bénéficier l’inclusion financière, mais aussi permettre l’accès facile au financement. Beaucoup de gens ont des briqueteries, des points de vente, malheureusement par manque de moyens, ils se retrouvent à un chiffre d’affaires inférieur à l’objectif. Aussi, ce projet participe à la création de l’emploi pour lutter contre le banditisme, la migration irrégulière. Aujourd’hui, à travers le passeport-agrégats, un détenteur de ce métier d’agrégats aura la possibilité de créer une briqueterie. Et un jeune qui se trouve à N’zérékoré a la possibilité de créer son point de vente. Un salarié a la possibilité de bénéficier de ce produit », a précisé M. Bah.

Il faut noter qu’en souscrivant au passeport agrégats, le taux d’intérêt est de 0% sur une échéance définie par Bankitruck. Par contre, si le souscripteur veut aller au-delà des échéances prédéfinies, des intérêts très minimes par rapport au marché financier sont appliqués. « Aussi, avec notre produit Passeports-agrégats, vous n’avez pas besoin de garantie bancaire, de déposer un titre foncier, ni d’un bien matériel pour pouvoir bénéficier du prêt. Dès que votre dossier est évalué et validé, on vous finance », a indiqué le Directeur général.

BankiTruck est présent dans trois pays africains, la Guinée, le Mali et la Sierra Leone et ambitionne de toucher toutes les régions du monde dans les années à venir.