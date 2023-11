A la mort du général Lansana Conté le 22 décembre 2008, une junte militaire dirigée par Moussa Dadis Camara prend le pouvoir le lendemain, s’ensuit une année avec Dadis Camara à la tête du pays. Sentant le souhait du capitaine de se maintenir au pouvoir, l’opposition décide de manifester son désaccord le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry, la junte réprime la manifestation dans le sang, bilan plus d’une centaine de morts et des dizaines de femmes violées.

Dans cette atmosphère, le 03 décembre 2009, l’aide de camp de Dadis tire à bout portant sur lui, grièvement blessé, le chef de la junte est évacué au Maroc et remplacé par Sekouba Konaté qui s’engage à organiser des élections.

Le 27 juin 2010, se tint le premier tour de l’élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo arrive à la tête de ce scrutin avec 43,69% des voix suivi d’Alpha Condé (18,25%).

Après plusieurs reports et dialogues, le deuxième tour est organisé le 07 novembre 2010, une semaine plus tard, la CENI annonce Alpha Condé vainqueur avec 52,52% des voix, le 3 décembre suivant la Cour Suprême valide ces résultats et le président prête serment le 21 décembre 2010.

Réélu en 2015 pour son second et dernier mandat, Alpha Condé a été évincé du pouvoir le 05 septembre 2021 par une junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya.