La Cour constitutionnelle vient de valider ce samedi 7 novembre 2020 les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Elle déclare le président sortant Alpha Condé élu avec 59,50 %.

Au Rassemblement du peuple de Guinée ( RPG arc-en-ciel) c’est la joie après la validation des résultats par la cours constitutionnelle. Domani Doré porte parole du dit parti s’est réjouie de cette victoire .

« Nous sommes heureux de constater que la cour constitutionnelle vient galvaniser, renforcer les résultats que nous avions déjà dans l’émanation de ce que la commission électorale nationale indépendante avait proclamé de manière provisoire. Franchement nous sommes heureux de constater que le peuple de Guinée qui a sollicité la candidature du professeur Alpha Condé l’a accompagné et validé cette sollicitation et donc là c’est la Quatrième République pour une prospérité partager », lance-t-elle

Pour que la paix soit de mise dans le pays, la porte-parole du RPG arc en ciel affirme que l’état va prendre ces responsabilités pour rétablir l’ordre public: « Sur les violences post-électorales provoquées par l’auto proclamation de Cellou Dalein Diallo , l’État a pris ces responsabilités sur le plan régalien pour rétablir l’ordre public. Donc nous espérons que la population guinéenne qui est éprise de paix et qui a toujours souhaité régler leurs différends dans les urnes et non dans la rue continue à vaquer à leurs occupations pour justement contribuer au développement qui doit être partagé entre tous les citoyens et citoyennes du pays.»

Domani Doré lance un appel pressant au président de l’Union des Forces démocratiques de Guinée de prôner la paix afin de garantir les acquis de la République.

«Lorsqu’on parle de Cellou Dalein Diallo et de l’UFDG nous parlons des compatriotes guinéens, donc on souhaite que chacun de nous puisse prendre la mesure des choses et se rappeler que quelque soit notre positionnement, le plus important, c’est de garantir les acquis de la république. Alors à monsieur Cellou Dalein Diallo, je lui souhaite bonne suite dans sa lutte politique et j’espère qu’il corrigera les leçons à tirer de cette dernière participation», a déclaré Domani Doré.