Litige Sénégal-Maroc : le TAS examine le recours ce jeudi, le verdict attendu ultérieurement

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examine ce jeudi 8 octobre 2026, à Lausanne, en Suisse, le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) dans le litige qui l’oppose au Maroc. L’audience se tiendra à huis clos.

Au cœur du dossier, la décision de la CAF de déclarer le Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025 et d’homologuer la rencontre sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Sur le terrain, les Lions du Sénégal s’étaient pourtant imposés 1-0.

Selon le calendrier communiqué par le TAS, l’audience de ce jeudi sera consacrée à l’examen de l’appel de la FSF contre la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Les représentants des deux fédérations sont attendus à Lausanne, tandis que la CAF sera représentée par ses conseils.

À l’issue des débats, la formation arbitrale entamera ses délibérations. Le TAS a toutefois précisé que la décision finale ne sera pas rendue le jour même et qu’aucune date de prononcé n’a, à ce stade, été communiquée.

La Fédération sénégalaise de football conteste la décision de la CAF et demande son annulation, avec pour conséquence la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025. Le verdict du TAS devra donc encore départager les parties dans ce contentieux qui porte sur l’attribution du titre continental.