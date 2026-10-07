Enseignants contractuels : la tension monte, l’intersyndicale convoque une réunion d’urgence

La situation des enseignants contractuels communaux reste tendue. Alors que ces derniers réclament leur intégration à la Fonction publique sans passer par un concours, le scénario envisagé par les autorités pourrait prendre une autre direction : leur participation à l’examen de recrutement.

Une perspective qui ravive les inquiétudes au sein du mouvement syndical. Face à cette évolution, l’intersyndicale de l’éducation, qui regroupe le SLECG, la FSPE et le SNE, a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ce jeudi 8 octobre 2026.

La réunion est prévue à 14 heures au siège du SLECG, selon les informations recueillies. Les responsables syndicaux devraient notamment y arrêter une position commune et examiner les suites à donner à la situation. Un éventuel mot d’ordre à l’endroit des enseignants contractuels pourrait également être annoncé à l’issue des échanges.

Cette rencontre intervient alors que les syndicats et le gouvernement sont liés par un protocole d’accord signé le 3 janvier 2026. Ce document prévoit notamment l’intégration des enseignants contractuels à la Fonction publique, une disposition au cœur des revendications actuelles.

Le dossier prend une nouvelle tournure avec la question du concours de recrutement. Le Collectif des enseignants contractuels non retenus avait déjà appelé ses membres à ne pas déposer leurs dossiers pour participer au processus.

Mais, selon une source syndicale citée par Guinée360, les autorités envisageraient désormais de soumettre les enseignants contractuels à cet examen.

C’est dans ce contexte que les syndicats se retrouvent en urgence. La réunion de ce jeudi devrait permettre de clarifier leur position et de déterminer la réponse à apporter à ce qui est perçu comme un changement de cap dans le dossier de l’intégration des contractuels.