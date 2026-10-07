Éliminatoires CAN U20 : la Guinée fixée sur son programme

À l’approche du tournoi qualificatif pour la prochaine CAN U20, le Syli National junior connaît désormais son programme. Prévue du 15 au 30 octobre 2026 au Mali, la compétition réunira huit sélections de la zone UFOA-A.

L’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) a procédé, ce mardi 6 octobre, au tirage au sort du tournoi. La Guinée connaît ainsi ses adversaires et l’ordre de ses rencontres pour cette phase qualificative.

Le Syli U20 dans le groupe A

Pour cette édition 2026, la Guinée a été placée dans le groupe A, aux côtés du pays hôte, le Mali, du Liberia et de la Gambie.

Le Syli junior lancera sa campagne face aux Maliens, le 15 octobre, avant de retrouver le Liberia trois jours plus tard. Les hommes de Mohamed Lamine Sylla termineront la phase de groupes contre la Gambie, le 21 octobre.

À l’issue de cette première phase, les deux meilleures équipes de chaque groupe décrocheront leur billet pour les demi-finales.

Le groupe B est, lui, composé du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et de la Sierra Leone.

Le Syli U20 poursuit sa préparation à Khorira

À quelques jours de son entrée en lice, le Syli junior peaufine sa préparation à Khorira, au sein de l’Académie KPC, à Dubréka.

Dirigée par le sélectionneur Mohamed Lamine Sylla, dit « Leandro », la sélection guinéenne a déjà disputé deux matchs amicaux face au Horoya AC, actuellement engagé en campagne africaine.

D’après la Fédération Guinéenne de Football, ce stage prendra fin le 11 octobre prochain, soit quelques jours avant le début du tournoi qualificatif.