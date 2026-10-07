Djelykaba Bintou et Azaya : « Love Nènè », la chanson qui fait parler

Après ses récentes collaborations avec Saïfond et Takana Zion, Djelykaba Bintou revient sur le devant de la scène avec un nouveau morceau. La chanteuse a dévoilé, ce 6 octobre 2026, le clip de « Love Nènè », une expression qui évoque le « nouvel amour ».

À peine mis en ligne, le titre commence déjà à attirer l’attention. En quelques heures, le clip a dépassé les 100 000 vues et cumulé plus de 8 000 mentions « J’aime ». Mais au-delà des chiffres, ce sont surtout certaines paroles qui alimentent les réactions sur les réseaux sociaux.

Un internaute n’a d’ailleurs pas tardé à faire le rapprochement avec Azaya, l’ancien compagnon de la chanteuse : « Eh, j’arrive pas à imaginer l’état du goumin actuel aussi de mon cher frère Azaya et des Azaya boss. Ce qui est sûr, nous on a bougé, vive le patronat. Depuis le pays de l’hospitalité, Côte d’Ivoire, je suis de cœur avec vous», commente un fan.

Dans les commentaires, un autre abonné pousse encore plus loin l’interprétation : “Mais si tu es fière de ton love néné, il faut l’afficher maintenant et tu nous enlèves dans le doute ou te remettre avec le messi (Ayaza), merci.”

Il faut dire que le morceau laisse suffisamment de place à l’interprétation. Dans « Love Nènè », Djelykaba Bintou décrit notamment un couple en parfaite osmose, uni autour des mêmes envies et des mêmes projets : « Vous marchez ensemble, vous rêvez ensemble, vous pensez ensemble, vous faites tout ensemble. C’est beau, c’est chic. Tout est beau, tout est agréable, tout est parfait comme dans les nuages… »

Forcément, ces paroles n’ont pas laissé les internautes indifférents. Pour certains, la chanteuse célèbre simplement une nouvelle histoire d’amour et semble tourner une page de sa vie sentimentale. Pour d’autres, certains passages peuvent aussi être perçus comme une manière de répondre, indirectement, à ceux qui commentent sa vie privée.

Dans cette avalanche de réactions, le nom d’Azaya revient naturellement. Leur relation, largement exposée au public, continue de susciter l’intérêt des fans, qui cherchent parfois un message caché derrière les nouvelles sorties de Djelykaba Bintou.

Mais pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que « Love Nènè » est un morceau adressé directement à Azaya. La chanteuse n’a, de son côté, jamais présenté publiquement le titre comme une réponse à son ancien compagnon.

Il serait donc prématuré de transformer les commentaires des internautes en certitude. Pour l’instant, le rapprochement avec Azaya reste une lecture faite par une partie du public.

Entre déclaration amoureuse, possible nouveau départ et paroles qui font forcément parler, « Love Nènè » commence en tout cas à occuper une place dans l’actualité de Djelykaba Bintou. Reste maintenant à voir si l’artiste décidera, elle-même, de lever le voile sur le véritable message de ce nouveau titre.