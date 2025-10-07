Après un aller-retour ce lundi 6 octobre 2025 entre le Haut commandement de la gendarmerie et le tribunal de première instance de Kaloum , le journaliste Djiba Millimouno pourrait être déféré ce mardi devant le tribunal de première instance de Dixinn.

L’information a été confirmée à Guinée360 par son avocat, Maître David Beavogui , joint à 12 heures. «Nous attendons son déferrement à nouveau», a précisé l’avocat.

Selon plusieurs sources, Djiba Millimouno a été arrêté jeudi dernier à la suite d’une plainte déposée par une vlogueuse connue pour son soutien au CNRD .

Depuis son interpellation, le journaliste est gardé à vue dans les locaux du Haut commandement de la gendarmerie .