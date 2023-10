À l’assemblée générale hebdomadaire du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ce samedi 7 octobre 2023, la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de la Guinée a été abordée.

Pour le vice-président du parti Fodé Oussou Fofana qui a présidé la rencontre, deux enseignements sont à tirer de la date du 28 septembre qui a permis à la Guinée d’obtenir l’indépendance le 2 octobre 1958.

“Cela veut dire que chaque fois que les Guinéens se sont levés ensemble pour un objectif, cet objectif a été atteint. Et on se rend compte qu’à chaque fois que les Guinéens se sont divisés ou qu’ils ne s’entendent pas, les conséquences sont énormes. Puisque les mêmes Guinéens le 28 septembre 2009 n’étaient pas d’accord parce que rien n’a été créé pour qu’ils se mettent d’accord, les conséquences sont que nos sœurs, nos filles, nos mamans ont perdu la vie, des femmes ont été voilées, on a jeté des Guinéens dans des fosses communes et y en a qui sont devenus handicapés à vie”, rappelle Fodé Oussou.

Face à ce double visage que présente la date du 28 septembre, le vice-président de l’UFDG se demande qu’est-ce qu’on doit réellement fêter?

C’est pourquoi, Fodé Oussou Fofana invite les Guinéens à tirer les leçons de ce qui s’est passé pour aller de l’avant.

“Nous devons tirer les leçons, pour comprendre que la Guinée nous appartient à tous et que personne n’a le titre foncier de la Guinée. Pour que ça marche, il faut qu’on se mette ensemble. C’est la leçon qu’il faut tirer”, estime l’ancien député.