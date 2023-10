Comme à l’accoutumée, le RPG arc-en-ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 7 octobre 2023 à son siège à Gbessia. À cette occasion, l’ancien ministre de Commerce, Marc Youmbouno a lancé un appel à l’unité entre les militants et sympathisants de cet ancien parti au pouvoir.

“Nous demandons la cohésion et l’union de tous les militants pour le retour d’Alpha Condé afin que son droit, son honneur soient respectés et que son retour au pouvoir soit effectif. Mais est-ce que si on est désunis, il pourra bénéficier de tout ça ? Non! Donc la diversité dans un parti politique avec plusieurs mouvements, plusieurs pensées, plusieurs structures, mais qui visent le même objectif n’est pas une mauvaise chose. Ne considérons pas ça comme une division pour créer une barrière entre nous. Voyez l’exemple de la jeunesse, le dernier mouvement a créé beaucoup d’actions tout le monde est venu les accompagner. C’est ça le parti. Ce sont les 515 mouvements qui ont fait gagner Alpha Condé à un tour seulement, plus maintenant les militants et sympathisants qui ce sont unis au tour d’Alpha Condé et cela, c’est lorsqu’on était au pouvoir qu’un coup d’Etat nous a enlevé illégalement aujourd’hui. Est-ce qu’on doit se diviser?” s’interroge cet ancien ministre d’Alpha Condé.

Conscient du maillon fort que constitue la jeunesse du parti, Marc Yombouno salue sa bravoure et l’appelle à plus d’unités pour le triomphe du RPG arc-en-ciel

“Personne ne peut nier que la jeunesse constitue une force pour un parti. Donc ce message, c’est celui de l’unité, de la cohésion, il n’y a pas de pro Alpha Condé, de Kassory, de pro Diané, ni de Bill Gates, mais nous sommes tous pro RPG arc-en-ciel. Tous ceux qui sont dans le parti ont pour président Alpha Condé. C’est ne pas parce que le siège n’est pas rempli aujourd’hui que nous sommes désunis. Donc je demande à ce que chacun se prépare pour les élections afin de voter pour le candidat du RPG arc-en-ciel”.