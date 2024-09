Vingt neuf (29) migrants guinéens ont perdu la vie sur les côtes sénégalaises; le 9 mai dernier, en tentant de rejoindre l’Espagne. Six mois après, les services de sécurité guinéens annoncent avoir mis la main sur un présumé trafiquant d’êtres humains à Conakry.

Dian Bailo Bah c’est son nom est accusé par la Brigade d’intervention de police (BSP) basée à Matoto d’avoir participé à l’opération qui a conduit à la mort des migrants guinéens.

Selon la BSP, le mis en cause a reconnu les faits et dit avoir été contacté par un certain Ousmane Diouma de nationalité sénégalaise qui l’aurait proposé d’être son représentant en Guinée.

Après avoir accepté l’offre, c’est ainsi qu’ il a réussi a mobilisé 29 personnes plus son fils qui complète la liste à 30. Le jeudi 24 avril 2024 les migrants ont quitté les côtes sénégalaises.

“Ils se sont embarqués. Les parents de tout un chacun étaient présents. Je suis parti à Dakar, après un séjour, je suis revenu mercredi. Jeudi, les gens ont commencé à m’appeler en me disant que j’aurais dû leur parler de cette opportunité. Je leur ai dit que je ne savais rien de ça. Le même jeudi à 22h, il y a un petit qui a appelé pour me dire que les Sénégalais m’ont trahi. Et qu’ils nous ont tués. Son fils même a été battu jusqu’à fendre son crâne. J’ai appelé le Grand Ousmane, pour lui faire part de cela. Il m’a dit que c’était impossible. Je lui ai dit qu’il y avait 7 rescapés qui sont même revenus. J’ai commencé à appeler celui qui embarquait les jeunes, il avait éteint son téléphone. J’ai voulu aller à Dakar, quelqu’un m’a dit que si j’allais, les sénégalais allaient me tuer pour ne pas que l’affaire s’ébruite. Parce qu’ils sont sur une île. Je suis resté à la frontière avec la Guinée-Bissau. C’est ainsi que j’ai décidé de revenir”, a relaté Dian Bailo.

Selon lui, c’est depuis la Guinée qu’il a appris, comme tout le monde d’ailleurs, le sort qui a été réservé aux migrants qu’il a lui-même conduit au Sénégal.

En attendant la fin des enquêtes, Dian Bailo Bah est dans les mains des services de sécurité qui sollicitent la collaboration de tous les citoyens pour mettre main sur les complices et les auteurs.