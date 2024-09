Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme était sur le plateau de la Synergie des RTG à l’occasion de l’an 3 du Cnrd, le 5 septembre 2024. Yaya Kairaba Kaba a expliqué pourquoi il ne publie pas ses injonctions sur les réseaux sociaux, comme le faisait son prédécesseur.

“Chaque ministre a son style de gouvernance”, a déclaré Yaya Kairaba Kaba sur le plateau de la Synergie des Radios et Télévisions de Guinée.

Poursuivant son intervention, le ministre a rappelé que, lors de sa prise de fonction, il avait clairement annoncé au peuple guinéen que la justice devait se retirer des rues et des réseaux sociaux. “Je me suis employé à cela sans en faire de publicité.”

Yaya Kairaba affirme qu’actuellement, au sein de son département, des actions sont menées pour que les résultats parlent d’eux-mêmes.

Selon lui, “les injonctions” de son prédécesseur, Alphonse CharlesWright, “participaient beaucoup plus au populisme qu’à une véritable stratégie pour obtenir des résultats concrets. En effet, lorsque les injonctions sont plus nombreuses que les directives, cela instaure un climat de méfiance et de confusion, ce qui compromet sérieusement la sérénité du travail que nous devons accomplir.”