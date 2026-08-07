Projet Simandou : SimFer a expédié 2,2 millions de tonnes de minerai au premier semestre 2026

Publireportage : La coentreprise réunissant le Gouvernement guinéen, Rio Tinto et le consortium CIOH conduit par Chinalco a organisé, ce jeudi 6 août 2026, sa conférence de presse trimestrielle consacrée au bilan d’étape du projet Simandou au terme du premier semestre de l’année en cours.

À cette occasion, le directeur général de SimFer, Chris Hutchinson, a dressé un état des lieux des travaux, des performances opérationnelles et des retombées économiques du projet, tout en réaffirmant les objectifs fixés jusqu’à l’entrée en pleine production. « Cette rencontre représente une nouvelle occasion de partager avec vous les avancées du projet Simandou, alors que nous poursuivons notre transition de la phase de construction des infrastructures vers la phase d’exploitation », a déclaré le directeur général.

Selon lui, les infrastructures continuent d’évoluer conformément au calendrier établi. « Les travaux de construction de la mine SimFer et des infrastructures portuaires ont désormais dépassé les trois quarts de leur réalisation, tandis que la mise en service complète des infrastructures ferroviaires a été achevée au premier trimestre », a-t-il indiqué.

Sur le site minier, les travaux de terrassement et la construction des installations permanentes se poursuivent avec un taux d’avancement global de 77 %. Les infrastructures portuaires affichent, quant à elles, un niveau d’exécution de 85 %, tandis que leur mise en service reste prévue pour le premier trimestre 2027.

2,2 millions de tonnes expédiées en six mois

Chris Hutchinson a également mis en avant la progression des activités opérationnelles. « L’un des principaux faits marquants de ce trimestre est la progression de la montée en puissance de nos opérations », a-t-il souligné.

Au cours du seul deuxième trimestre, SimFer a expédié 1,6 million de tonnes de minerai de fer vers la Chine, portant le volume total des expéditions à 2,2 millions de tonnes au premier semestre 2026. « Les premières livraisons à nos clients en Chine se poursuivent avec succès, avec une teneur moyenne en fer de 65,8 %, confirmant la qualité exceptionnelle du minerai de Simandou », a précisé le directeur général.

La production suit également cette dynamique. « Au deuxième trimestre, SimFer a produit 700 000 tonnes de minerai de fer, portant la production totale du premier semestre 2026 à 1,2 million de tonnes », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, la mise en service du concasseur primaire demeure prévue pour le quatrième trimestre 2026, tandis que les infrastructures ferroviaires continuent d’accompagner la montée en puissance des opérations grâce à l’élargissement progressif de la flotte de locomotives.

Au-delà des performances techniques, SimFer affirme poursuivre son engagement en faveur du développement local. « Nous restons pleinement engagés à créer une valeur durable pour la Guinée et les communautés impactées par le projet », a assuré Chris Hutchinson.

Au cours du trimestre, l’entreprise indique avoir célébré le baptême de son premier navire de transbordement, inauguré un Centre d’inclusion numérique à Beyla, soutenu l’aménagement de 40 hectares de périmètres maraîchers dans 25 villages, formé 360 jeunes diplômés au développement de projets et à la mobilisation des ressources, tout en finalisant le recrutement de sa deuxième cohorte d’apprentis, composée à 50 % de femmes.

Les effectifs mobilisés sur les activités minières, ferroviaires et portuaires atteignent désormais 19 460 personnes, avec un taux de participation guinéenne de 76 %.

Sur le plan du contenu local, SimFer annonce avoir dépensé 210,5 millions de dollars américains auprès des fournisseurs et entreprises guinéennes depuis le début de l’année 2026, afin de renforcer la participation des entreprises nationales au projet.

Objectif 60 millions de tonnes par an

Pour conclure, le directeur général s’est voulu confiant quant au respect du calendrier global. « Ces réalisations confirment que le projet demeure pleinement en bonne voie alors que nous poursuivons notre montée en puissance vers notre capacité annuelle de production de 60 millions de tonnes. La pleine production reste prévue pour le second semestre 2028 », a-t-il affirmé.

Avant d’ouvrir la séance de questions-réponses, Chris Hutchinson a présenté le nouveau directeur des opérations de SimFer, Mokeli Gomba, plus connu sous le nom de Kox, arrivé en mai 2026. Fort de plus de vingt années d’expérience dans l’industrie minière, notamment au sein de Rio Tinto, il supervisera désormais la préparation opérationnelle ainsi que l’exécution des activités minières du projet Simandou.

La conférence s’est achevée par une série de questions-réponses au cours de laquelle les journalistes ont soulevé plusieurs préoccupations liées notamment au fonctionnement de l’entreprise, à ses engagements ainsi qu’à ses ambitions pour la Guinée, engagée pleinement dans l’exploitation minière à travers le projet Simandou.