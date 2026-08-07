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Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara annonce la libération de 4 661 détenus

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture
Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire

À l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, ce vendredi 7 août 2026, le président Alassane Ouattara a annoncé deux importantes mesures en faveur de détenus condamnés pour des infractions mineures.

Dans son adresse à la Nation, le chef de l’État a indiqué avoir signé deux décrets relatifs à la justice, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution.

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« Conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j’ai signé deux décrets au sujet de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2 064 détenus. Le second décret prévoit une remise de peine pour 2 597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, 4 661 détenus condamnés pour des infractions mineures recouvreront très bientôt la liberté », a déclaré le président ivoirien.

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