Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara annonce la libération de 4 661 détenus

À l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, ce vendredi 7 août 2026, le président Alassane Ouattara a annoncé deux importantes mesures en faveur de détenus condamnés pour des infractions mineures.

Dans son adresse à la Nation, le chef de l’État a indiqué avoir signé deux décrets relatifs à la justice, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution.

« Conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j’ai signé deux décrets au sujet de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2 064 détenus. Le second décret prévoit une remise de peine pour 2 597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, 4 661 détenus condamnés pour des infractions mineures recouvreront très bientôt la liberté », a déclaré le président ivoirien.