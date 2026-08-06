Mamadi Doumbouya : “Je reste, où que je sois, au service exclusif de notre pays”

Le président Mamadi Doumbouya a partagé ce jeudi 6 août sur sa page Facebook des images de ses vacances en Grèce, où il séjourne avec son épouse, Lauriane Doumbouya, et sa famille.

Selon la Présidence, le chef de l’État a quitté Conakry le 3 août pour une période de repos. En publiant plusieurs photos de son séjour, il a évoqué « un bref moment de répit, entouré des miens, avant de reprendre pleinement le rythme de nos chantiers nationaux ».

Dans son message, Mamadi Doumbouya a également tenu à rassurer sur la continuité de l’action de l’État. « La Guinée avance, ses institutions fonctionnent, et rien ne détourne notre détermination à conduire la Nation vers les objectifs que nous nous sommes fixés ensemble pour le bien-être de nos populations », a-t-il écrit.

Cette déclaration intervient dans un contexte politique marqué par la récente prise de position des Forces vives de Guinée, qui ont annoncé ne plus reconnaître la légitimité du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Sans les citer explicitement, le message du président apparaît comme une réponse implicite à ces critiques.

« Je reste, où que je sois, au service exclusif de notre pays et de son peuple », a conclu Mamadi Doumbouya..