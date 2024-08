L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a récemment exclu “à titre conservatoire” plusieurs de ses membres, dont Lamarana Pety Diallo, pour violation des statuts et du règlement intérieur du parti. Cette décision a provoqué une vive réaction de l’ex-membre du bureau exécutif, qui la qualifie de “nulle et non avenue”.

Interrogé par Guinee360.com, Lamarana Pety Diallo a exprimé son désaccord total avec cette décision. “Comme vous, j’ai appris ceci par les médias et les réseaux sociaux. Mais ça ne m’étonne pas. Cette décision est nulle et non avenue parce que celui qui l’a signée ne dispose pas d’un mandat des militants,” a-t-il déclaré.

Lamarana Pety affirme que cette décision est le résultat d’un climat de panique au sein du parti. “Des responsables politiques prennent des décisions comme ça, de manière épidermique, parce qu’il y a un mouvement de soutien de quelqu’un. Tout en ignorant qu’il y a déjà une infinité de mouvements de soutien au sein du parti,” explique-t-il. Il souligne que de nombreux militants, y compris des figures importantes comme le vice-président et l’épouse du président, ont également créé des mouvements de soutien.

Lamarana Pety Diallo insiste sur la légalité de ces mouvements de soutien dont la CERAG, précisant qu’ils visent à rétablir la légalité et à respecter les textes du parti. “Il est né de l’exclusion arbitraire et injuste d’un des membres du parti qui a servi ce parti, en l’occurrence Ousmane Gaoual Diallo. Le deuxième objectif, c’est de rénover le parti en amenant des idées neuves et du sang neuf dans la démocratie”, a-t-il ajouté.

Pour lui, le combat pour la démocratie au sein de l’UFDG doit être exemplaire. “Notre combat est démocratique pour l’UFDG et il n’est pas dirigé, comme le prétendent ceux qui veulent manipuler les militants, contre le président du parti. Personne ne m’a donné l’ordre d’intégrer l’UFDG. Je l’ai intégré en âme et conscience, pour défendre un idéal et une ligne politique. J’ai observé que la ligne politique et l’idéal ont dévié de leur chemin”, a-t-il déclaré.

Il a également critiqué le culte de la personnalité autour de Cellou Dalein Diallo. “Ceux-là qui l’élèvent au rang d’un demi-Dieu l’ont trompé, ils l’ont éloigné des militants. En revanche, il aurait dû respecter les textes statutaires en désignant dans les six mois un des vice-présidents pour le remplacer. Et au-delà, comme le dit l’article 14.6 et 7, organiser un congrès extraordinaire pour élire un président du parti.”

Cette déclaration de Lamarana Pety Diallo met en lumière les tensions internes au sein de l’UFDG et soulève des questions sur la gouvernance et la démocratie au sein du parti.