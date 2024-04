Dans l’une de ses récentes sorties médiatiques, le ministre porte-parole du gouvernement a insinué que les membres des Forces vives de Guinée (FVG) n’avaient pas une réelle volonté de contribuer à la bonne marche de la transition. Des propos qui ont suscité la réaction du leader du PRP, Rafiou Sow qui parle d’une “mauvaise foi” de la part des soutiens du CNRD.

“Nous avons toujours répondu à l’appel du Général Mamadi Doumbouya et de ses Premiers ministres. Notre principale revendication a toujours été la mise en place d’un cadre de dialogue accepté par tous. Vous ne pouvez pas créer un cadre de dialogue et imposer aux participants des sujets à débattre. Les personnes qui n’ont jamais voulu que cela fonctionne, ce sont les membres du gouvernement. Certains ministres, par leurs différentes interventions, ont créé des fossés entre les Forces vives et le CNRD pour empêcher un véritable dialogue. Dans leur esprit, un véritable dialogue signifierait la perte de leurs postes et privilèges”.

Ce membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) déplore également le fait que Bah Oury, qui réclamait la même chose qu’eux, ait changé d’avis à la suite de sa nomination comme Premier ministre.

“Nous avons aujourd’hui un Premier ministre qui réclamait la même chose que nous, mais qui aide maintenant le CNRD à se maintenir au pouvoir. Ce sont les membres du gouvernement qui ne veulent pas d’un dialogue franc et sincère pour empêcher le président Mamadi Doumbouya de voir et d’entendre la vérité”.

Si les soutiens direct du CNRD appellent les FVG à “contribuer à la stabilité, à la paix et à la bonne marche de la transition”, le président du PRP estime que c’est inconcevable pour qu’ils s’attaquent aux membres des forces vives et aux leaders politiques chaque matin.

“Vous devriez plutôt contribuer à la libération de ceux qui sont en prison pour leurs opinions, à permettre à ceux qui sont à l’étranger et injustement menacés de rentrer chez eux. Convaincre le président Mamadi Doumbouya de mettre en place un cadre de dialogue accepté par tous. Si vous ne le faites pas, vous serez les pyromanes du pays. Vous ne pouvez pas prétendre aider Mamadi Doumbouya à aider le peuple tout en étant un pyromane politique”.

Cet acteur politique invite le président de la transition à entrer dans l’histoire du pays par la grande porte en respectant ses engagements pris le 5 septembre 2021. Pour ce faire, «il doit se débarrasser de tout ministre qui n’est pas dans le sens de l’apaisement et de l’intérêt national. Sinon, il sera la seule personne à répondre devant l’histoire. Je prie notre maman, c’est-à-dire la mère de Mamadi Doumbouya, de dire à mon frère d’accepter de s’entendre avec ses frères, comme il l’a promis dans l’intérêt national”.