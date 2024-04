Le Rapport mondial sur la qualité de l’air 2023 offre un aperçu global des données disponibles sur la qualité de l’air pour l’année 2023. Le rapport analyse les niveaux de qualité de l’air des PM2.5 de quelques 7 812 villes dans plus de 134 pays, régions et territoires. Les données utilisées pour créer ce rapport proviennent de plus de 30 000 stations de surveillance de la qualité de l’air gérées par des instituts de recherche, des organismes gouvernementaux, des universités et des établissements d’enseignement, des organisations à but non lucratif, des sociétés privées et des citoyens scientifiques.

Selon les principales conclusions, 7 pays respectaient la directive annuelle de l’OMS: Australie, Estonie, Finlande, Grenade, Islande, Maurice et Nouvelle-Zélande.

Les 10 pays les plus pollués en 2023 étaient : Bangladesh, Pakistan, Inde, Tadjikistan, Burkina Faso, Irak, Émirats Arabes Unis, Népal, Égypte et RD Congo.

Au total, 124 (92,5 %) sur 134 pays et régions dépassaient la valeur guide annuelle de l’OMS.

L’Afrique reste le continent le plus sous-représenté, avec un tiers de la population n’ayant toujours pas accès aux données sur la qualité de l’air.

La Guinée est classée 76 sur 124 pays avec une concentration de particules fines (PM2,5) à Conakry 2,7 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l’OMS pour la qualité de l’air.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air, qui est à l’origine d’un décès sur neuf dans le monde, est la plus grande menace environnementale pour la santé humaine et est responsable d’environ sept millions de décès prématurés dans le monde chaque année.

L’exposition à la pollution atmosphérique (PM2.5) entraîne et exacerbe de nombreux problèmes de santé dont l’asthme, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies pulmonaires. De plus, l’exposition à des niveaux élevés de particules fines peut nuire au développement cognitif des enfants, entraîner des problèmes de santé mentale et compliquer les maladies existantes, dont le diabète.