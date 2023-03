Dans un entretien accordé à nos confrères de Guineenews.org, le président de l’Ufdg s’est exprimé sur la constitution des Forces vives de Guinée (FVG). Cellou Dalein Diallo s’est également exprimé sur le cas Alpha Condé qui appelle à chasser la junte.

«Il n’a participé à aucune de nos réunions qui ont créé les Forces Vives. Et avec le RPG, nous discutons avec d’autres personnes, pas avec Alpha Condé. Nous n’avons pas les mêmes objectifs que Alpha Condé. L’objectif d’Alpha Condé, c’est de renverser la junte et achever son mandat. Alpha Condé considère qu’il est légitime, il veut renverser la junte pour achever son mandat. Et l’objectif des Forces Vives, c’est de contraindre la junte à ouvrir un dialogue avec nous, pour définir les contours du retour à l’ordre constitutionnel », a fait savoir Dalein tout en indiquant n’être pas en contact avec Alpha Condé avec qui, il n’a échangé au téléphone que deux fois.

