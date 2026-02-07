Vingt-quatre heures après l’annonce du gouvernement réduit à 29 ministères, le président du Bloc Libéral, Oumar Sanoh, sort du silence. Dans un entretien à Guinee360.com, il salue la fusion des ministères, plaide pour un exécutif compétent et intègre, et insiste sur la justice, le développement inclusif et la résolution du dossier des personnes disparues.

Pour Oumar Sanoh, la réduction du nombre de ministères constitue un signal positif. Il rappelle que le Bloc Libéral a toujours soutenu ce type de gouvernement. « Le Bloc Libéral a toujours plaidé pour la mise en place d’un gouvernement assuré, compétent et orienté vers les résultats. Ça a toujours été notre vision, c’est ce que nous avons toujours défendu. La réduction du nombre de ministères répond ainsi à l’une des propositions phares de notre parti politique. La diminution du train de vie de l’État, afin d’agir plus efficacement et plus rationnellement. Parce qu’en Guinée, nous sommes dans un pays où la charge publique est de trop. Donc ça a toujours été notre position. D’abord, du point de vue, si nous sommes passés de 34 ministres à 29 ministères, ce n’est que salutaire, ça s’inscrit dans notre logique. »

Compétence, intégrité et dialogue

Au-delà de la structure gouvernementale, Oumar Sanoh insiste sur la qualité des hommes et femmes appelés à gouverner. « Maintenant, ce qui est important à signaler, nous espérons que cette nouvelle équipe gouvernementale favorise l’expression de la compétence et de l’intégrité en Guinée. Parce que c’est vraiment le plus important d’un gouvernement. Il faut que le Premier ministre tienne compte des défis auxquels le peuple de Guinée s’attend, à savoir : le dialogue, un développement apporté, inclusif et durable pour le peuple de Guinée, et surtout la question de la responsabilité de la redevabilité. Parce que, quelle que soit la portion de la responsabilité qu’on a dans le gouvernement, on a le devoir de redevabilité et de résultat. Donc les défis sont à la fois politiques, sociaux et économiques pour notre pays. Aujourd’hui, l’économie est à plat, sur le plan politique, il n’y a pas de dialogue entre les acteurs. Bah Oury en tant que Premier ministre aujourd’hui, doit prendre la responsabilité, parce qu’il ne faudrait pas que cette demande vienne chaque fois de l’opposition, mais plutôt que l’opposition ait été demandée du dialogue. On ne peut pas gérer une république comme si c’était un royaume. On la gère avec les fils de ce pays, à savoir les acteurs que nous sommes. On ne peut pas aller à une élection aussi importante que la présidentielle, sans discuter avec les Guinéens, qui sont partie prenante à ce processus. »

Les attentes du Bloc Libéral

Le parti formule plusieurs attentes, notamment la restauration d’une justice équitable et transparente et l’instauration d’une bonne gouvernance. « Nos attentes sont énormes, à savoir : la restauration d’une justice équitable, transparente pour les Guinéens, un développement inclusif et durable, la bonne gouvernance dans notre pays qui est un facteur très important, et aussi penser au secteur porteur de développement dans notre pays. De nos expériences vécues, nous pensons que ce n’est pas seulement les mines qui développent un pays. Le gouvernement doit investir sur des secteurs porteurs de croissance, à savoir l’éducation, la santé, l’agriculture, et l’élevage. Ce sont des secteurs porteurs de croissance, mais aujourd’hui en Guinée, on ne propose rien au marché mondial. Et je crois que l’un des défis que le gouvernement doit mettre dans son agenda, c’est de faire en sorte que la Guinée aussi propose désormais des choses sur le marché international. Ce sont les défis auxquels nous nous attendons. »

La question des personnes disparues,

Oumar Sanoh considère le dossier des personnes disparues comme un défi prioritaire. « L’un des défis les plus importants que nous tenons à cœur aujourd’hui, c’est comment mener une enquête importante pour toutes les personnes disparues. Parmi lesquelles figure l’un de nos responsables qui a disparu dans la nuit du 2 au 4 décembre 2025, jusqu’à présent nous n’avons pas de nouvelles de lui. Je souhaiterais auprès du gouvernement de Bah Oury que le mieux soit fait en termes d’enquête pour localiser les auteurs et situer les responsables. »