Publirepirtage – La cérémonie officielle de lancement de l’agence SINANI, un incubateur audiovisuel couplé à une agence de publicité spécialisée dans la production audiovisuelle, s’est tenue, ce vendredi 6 février 2025 en présence de plusieurs personnalités du monde artistique et institutionnel.

Parmi les invités figuraient notamment l’humoriste Bappa Oumar, le conteur Petit Tonton, ainsi que le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Souleymane Thianguel Bah. La cérémonie a également été marquée par une visite guidée complète des locaux de l’agence.

Une vision pour revaloriser le contenu audiovisuel guinéen

Présentant la mission et la vision de la structure, le directeur général de l’agence SINANI, Dibé Mohamed Rahim, a expliqué les motivations à l’origine de la création de cet incubateur. « L’agence SINANI, c’est un incubateur audiovisuel qui est couplé à une agence de publicité spécialisée dans la production audiovisuelle. Nous sommes partis d’un constat simple : aujourd’hui, chez nous, nous manquons de contenu général de qualité. »

Selon lui, l’objectif principal est de contribuer à la valorisation de l’image de la Guinée à travers la formation pratique et la production de contenus professionnels. « Nous voulons signer des partenariats avec les principaux instituts de formation guinéens, notamment l’ISIC de Contilla et les Beaux-Arts de Dubréca, afin d’accueillir les meilleurs étudiants et leur donner une direction artistique pour vendre l’image de la Guinée. »

Le premier projet annoncé est la réalisation d’un documentaire sur les balais africains, dans une logique de mise en lumière du patrimoine culturel national. « Nous allons permettre aux jeunes de raconter l’histoire de la Guinée à travers des documentaires, des reportages de grand format, des podcasts et tout ce qui entre dans la création de contenu audiovisuel. »

Des infrastructures modernes et multifonctionnelles

La visite guidée des locaux a permis de découvrir un espace de production complet : studio photo et vidéo, plateau télé multifonctionnel, fonds verts, salle d’administration, pôle opérationnel, laboratoire de post-production (“le labo”), salle de podcast, studio d’enregistrement audio et espace de détente. « Le labo, c’est le laboratoire de créativité. De l’écriture du scénario jusqu’à la sortie du produit final, tout se passe dans cet espace-là.»

L’agence entend également faire du podcast un axe stratégique. « Nous allons lancer un appel à la production de podcasts. Les meilleurs podcasts utiles à la société guinéenne seront produits et diffusés gratuitement. »

Un modèle économique et une ambition numérique

Pour assurer l’autonomie financière de l’incubateur, SINANI mise sur son agence de publicité comme levier économique, tout en développant une plateforme numérique dédiée. « Nous avons une plateforme qui s’appelle SINANI.GN, sur laquelle seront logées toutes nos productions, à l’image de Netflix, avec des documentaires, émissions, podcasts, sketchs et téléfilms. »

Le directeur général a également évoqué le développement du doublage et de la production audio, avec l’ambition de promouvoir des œuvres et talents guinéens à l’international.

L’appel au soutien et à la collaboration

Dans son allocution, Sidibé Mohamed Rahim a lancé un appel clair aux créateurs et aux autorités. « Nous lançons un appel à collaboration avec les créateurs guinéens, mais aussi un appel au soutien institutionnel, afin de donner du poids à notre vision et bâtir un écosystème audiovisuel fort en Guinée. »

Prenant la parole, Souleymane Thianguel Bah, secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, a salué l’initiative. « Voir des jeunes créer un espace incubateur est quelque chose de très stimulant. C’est un lieu essentiel pour permettre aux étudiants de gagner en pratique et d’accéder plus tard à un emploi décent. »

Il a également souligné l’importance stratégique de ce type de structure dans un secteur en pleine mutation. « Le secteur évolue à une vitesse vertigineuse. Il est important que les jeunes apprennent comment fonctionnent les médias d’aujourd’hui et comment tirer avantage du numérique. »

Selon lui, l’agence SINANI pourrait aussi devenir un vivier de compétences pour les médias publics, notamment dans le cadre de projets gouvernementaux dédiés à la jeunesse et à l’entrepreneuriat.