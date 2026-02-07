Le projet de fusion des partis ayant soutenu la candidature du président Mamadi Doumbouya continue de diviser la classe politique guinéenne. Le président de l’ADC-BOC, Ibrahima Sory Diallo, rejette catégoriquement toute perspective de parti unique, estimant que cette démarche viole l’esprit et la lettre de la Constitution du 21 septembre et menace le pluralisme politique.

C’est le cas d’Ibrahima Sory Diallo, président du parti ADC-BOC, qui rappelle que cette démarche ne trouve aucun fondement dans la Constitution du 21 septembre. Pour lui, l’idée d’un parti unique est tout simplement incompatible avec l’ordre constitutionnel guinéen. “Si ces élections sont des élections difficiles, c’est le bon moment aussi d’inviter les acteurs qui doivent competir pour que vous essayiez et discuter que de penser qu’on peut prendre un parti unique. Je crois qu’il n’y a pas une question de faire un parti unique en Guinée parce que la constitution même ne prévoit pas cela”, a-t-il déclaré.

Le leader de l’ADC-BOC précise par ailleurs que l’accord ayant lié les partis alliés à la GMD concernait exclusivement l’élection présidentielle, et non les autres scrutins à venir. “ Nous, nous sommes du bloc de l’opposition constructive. Nous avons accompagné la GMD pour que le président Mamadi soit élu. Il est élu. Nous, nous retournons dans notre bloc de l’opposition constructive pour préparer les autres élections. Mais ne dites pas que nous, je vais prendre quelques heures, comme on a vu la mission des partis politiques de venir fondre dans la GMD”, a-t-il déploré.

Ibrahima Sory Diallo souligne également que la GMD, à ce stade, ne saurait être assimilée à un parti politique. “La GMD, jusqu’à preuve contraire, n’est pas un parti politique”, a-t-il rappelé.

Selon lui, la vocation de la GMD doit plutôt être fédératrice, sans pour autant se transformer en une structure politique englobant l’ensemble des acteurs. “Mais la mission de la GMD doit faire en sorte que tous les Guinéens se retrouvent. Mais tous les Guinéens ne peuvent pas être membres de la GMD (…) Même le président Mamadi Doumbouya n’accepterait pas que tout le monde soit membre de la GMD. Ça ne l’arrangera pas”, soutient-il.

À travers cette prise de position, le président de l’ADC-BOC réaffirme son attachement au pluralisme politique et à la séparation claire entre soutien ponctuel à une candidature et alignement durable au sein d’une même formation politique.