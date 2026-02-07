L’affaire de la bastonnade collective survenue à Labé, qui a profondément choqué la cité de Karamoko Alpha, connaît une nouvelle évolution judiciaire. Les sept jeunes filles mises en cause, pour la plupart des collégiennes, ont été placées sous mandat de dépôt dans la soirée du vendredi 6 février 2026 et transférées à la maison centrale de Labé.

Selon nos informations, les présumées auteures ont été longuement entendues à la brigade de recherche avant d’être déférées devant le Tribunal de Première Instance de Labé. À l’issue de leur présentation, la justice a ordonné leur placement en détention provisoire. « Toutes les filles ont été mises sous mandat de dépôt », a confirmé Kadiatou Baillo Soumano, inspectrice régionale de la Femme, de la Famille et de la Solidarité.

Elle a également annoncé des démarches imminentes de son service : « Nous devons nous rendre immédiatement pour nous enquérir non seulement de l’état de santé de la fille agressée, mais aussi des conditions de détention des jeunes filles à la prison », a-t-elle déclaré.

L’enquête se poursuit afin de situer les responsabilités et de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire qui continue de susciter une vive émotion au sein de la population locale.