Face à la déforestation galopante en Guinée, le groupe Hezbo Rap a décidé d’agir. À travers leur projet “Ta Soppu Ngal” (“Ne coupe pas l’arbre” en poular), les artistes ont lancé une campagne de sensibilisation contre la coupe abusive de bois, mêlant musique et actions concrètes sur le terrain. Convaincus que le rap est un puissant levier de mobilisation, ils appellent la population à prendre conscience de l’urgence écologique et à s’impliquer activement dans le reboisement. Dans cette interview, ils expliquent les motivations derrière leur initiative, l’impact de leur message et leurs ambitions pour assurer la pérennité du projet.

Guinee360: Qu’est-ce qui vous a motivés à lancer cette campagne de sensibilisation contre la coupe de bois ?

Hezbo Rap : On a fait un constat qui nous a vraiment poussés à faire un son là-dessus. Mais avant cela, on avait remarqué que les arbres étaient en train d’être abattus à l’intérieur du pays, un peu partout où nous sommes allés. Voilà ce qui nous a vraiment motivés à réaliser cette chanson, afin de dénoncer, conscientiser et sensibiliser les gens à ne pas couper les arbres.

Pourquoi avoir choisi la musique comme moyen de lutte contre la déforestation?Pensez-vous que le rap est un vecteur efficace pour toucher les populations ?

La musique que nous faisons est écoutée par beaucoup de gens. C’est une musique populaire. Nous avons donc estimé qu’il était nécessaire de faire passer notre message à travers notre art, parce qu’avant tout, nous sommes des artistes. C’est comme lorsque nous dénonçons la mauvaise gouvernance ou d’autres injustices : nous utilisons notre art pour nous exprimer. Nous avons jugé essentiel de procéder de la même manière pour sensibiliser sur la déforestation, car nous avons un public qui nous écoute. Quand quelque chose nous révolte, notre meilleur moyen d’expression reste la musique.

Quel message voulez-vous faire passer à travers cette campagne ?

Le message, c’est de sensibiliser les gens à protéger la nature. Aujourd’hui, nous constatons les effets du réchauffement climatique, qui entraîne de nombreuses maladies et catastrophes environnementales. C’est ce qui nous a poussés à sensibiliser les gens à ne pas couper les arbres. Si tu abats un arbre, c’est comme si tu étais en train de te suicider. La déforestation est un problème environnemental majeur qui menace notre avenir.

Quels constats concrets avez-vous faits qui vous ont poussés à agir ? Y a-t-il une localité particulière où vous avez observé la déforestation ?

Nous avons fait ce constat dans différentes localités. Nous avons vu des arbres être abattus un peu partout, à gauche et à droite. Ce phénomène est visible dans presque toutes les régions de la Guinée.

Au-delà de la sensibilisation musicale, avez-vous prévu d’autres actions sur le terrain, comme des plantations d’arbres ou des collaborations avec des ONG ?

Notre combat ne s’arrête pas à la chanson ou à la dénonciation. Nous avons prévu de descendre sur le terrain pour mener une campagne de reboisement et continuer la sensibilisation. Pour l’instant, nous ne collaborons pas avec une ONG. Nous avançons avec nos propres moyens et avec le soutien des personnes qui nous suivent. Nous avons d’ailleurs lancé une cagnotte pour financer cette campagne de reboisement, car un tel projet nécessite des ressources financières importantes.

Comment votre campagne a-t-elle été perçue par le public ?

Nous avons reçu des retours très positifs. À chaque fois que nous publions des messages sur la lutte contre la déforestation sur nos différentes plateformes, les gens réagissent favorablement. Nous avons reçu beaucoup d’encouragements et de conseils.

Y a-t-il eu de l’engouement pour la cagnotte ?

Oui, cela a suscité de l’intérêt auprès de la population, ce qui se traduit par des contributions.

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Pour l’instant, nous continuons à sensibiliser les gens à contribuer à la cagnotte. Dès que nous aurons mobilisé un montant suffisant, nous lancerons directement le projet.

Avez-vous un plan pour assurer la pérennité de cette campagne, au-delà de la musique ?

Oui, comme je l’ai mentionné, nous allons organiser des campagnes de reboisement avec un suivi régulier. Nous ne comptons pas nous arrêter à une simple action ponctuelle. À chaque fois que nous reboiserons une zone, nous reviendrons voir comment évoluent les arbres et l’impact de notre action. Nous ne faisons pas les choses à moitié.

Envisagez-vous de collaborer avec le ministère de l’Environnement ou des ONG ayant la même ambition que vous ?

À la base ce que nous faisons à travers cette chanson et cette campagne de sensibilisation c’est un travail qui concerne toute la Guinée et les dirigeants en première ligne mais nous préférons l’implication de la population puisqu’on se dit celui qui accepte de contribuer pour une cause est déjà sensibilisé pour cette cause. Après s’il y a des ONG qui peuvent nous accompagner dans la réalisation de ce grand et ambitieux projet, si nous partageons les mêmes idées, nous restons les bars ouverts aux propositions concrètes. Nous sommes en train de mener certaines discussion.

Quelle garantie offrez-vous aux personnes qui contribuent à ce projet ?

La meilleure garantie, ce sont les résultats. Une fois le reboisement effectué, nous montrerons concrètement ce que nous avons réalisé. C’est aussi simple que ça.