Le Premier ministre, Bah Oury, et son équipe poursuivent leur tournée à Nzérékoré, dans le cadre de l’immersion gouvernementale. Lors d’une rencontre avec les hauts responsables de la ville, le chef du gouvernement a réaffirmé l’engagement du général Mamadi Doumbouya de faire de 2025 une année électorale.

“L’année 2025 est une année électorale : le référendum constitutionnel, les élections présidentielles, législatives, communales et régionales pour restaurer l’ordre constitutionnel”, a-t-il déclaré.

Bah Oury a précisé que l’un des objectifs de l’organisation de ces élections pour le retour à l’ordre constitutionnel est de permettre aux populations de retrouver un pays exemplaire en matière de stabilité.

“L’ordre constitutionnel, c’est une priorité pour tous les Guinéens. Ce n’est pas une partie de la Guinée contre l’autre partie de la Guinée. Ce n’est pas arraché à des éléments des forces de défense et de sécurité, leurs attributs dans le cadre d’une période de transition. Mais, au contraire, la future réalisation du retour à l’ordre constitutionnel doit permettre à la fois aux civils, aux militaires et même à ceux qui aiment la Guinée, qu’ils soient Guinéens ou non, de trouver un pays stabilisé, réconcilié et institutionnellement solide”, a expliqué le Premier ministre.

Selon Bah Oury, c’est à partir de ce retour à l’ordre constitutionnel que l’État guinéen pourra créer les conditions les plus favorables pour le développement économique du pays, notamment en luttant contre la pauvreté.