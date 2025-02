Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba, s’est une nouvelle fois exprimé sur l’affaire de faux et usage de faux en écriture publique pour laquelle il est poursuivi devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). L’ancien ministre de l’Économie et des Finances clame son innocence dans ce dossier.

Dans un communiqué de deux pages, il rappelle qu’il s’agit d’un litige datant de 1997 entre deux entreprises privées de pêche : la société guinéenne Bankina Pêche et la société chinoise CNFC. « Ce conflit a été jugé une première fois par le Tribunal de Première Instance de Kaloum le 24 février 2010, puis par la Cour d’appel de Conakry le 16 juillet 2012. Lors de ce dernier jugement, Bankina Pêche a été condamnée au franc symbolique. En réalité, cette société ne possédait aucun bateau et se contentait de consignateur les 26 navires chinois contre une rémunération annuelle de 5 000 dollars par bateau », explique-t-il.

Dr Ousmane Kaba s’interroge sur les raisons qui ont conduit ce dossier devant la CRIEF, une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. « Pendant toute la procédure, aucun ministre n’a jamais été impliqué, puisqu’il s’agissait d’un conflit entre entités privées. Comment alors ce dossier s’est-il retrouvé devant la CRIEF, avec la convocation de cinq ministres ? L’Office de Répression des Délits Économiques et Financiers (ORDEF), chargé des enquêtes préliminaires, a conclu le 13 août 2024 que l’enquête ne peut mettre à la charge des ministres des faits de détournement des deniers publics. Si les ministres sont innocents et ne font pas partie de cette affaire, pourquoi suis-je convoqué à la barre ? », s’interroge-t-il.

En conclusion, Dr Ousmane Kaba dénonce une instrumentalisation judiciaire et fustige la procédure engagée contre lui : « C’est le voleur, parmi plusieurs trafiquants et receleurs de licences à l’époque, qui se plaint au tribunal que ses recettes frauduleuses ont baissé. C’est incroyable ! »