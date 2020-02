Fermeture des frontières : Le ministre Dioubaté parle de menaces terroristes

Après la fermeture des frontières terrestres de la Guinée, les spéculations vont bon train, d’aucuns estiment que cela est purement politique alors que le gouvernement parle de menaces terroristes.

Joint ce matin chez nos confrères des Grandes Gueules de Radio Espace, le ministre du budget Ismael Dioubaté explique la fermeture des frontières terrestres guinéennes par des menaces terroristes venant du Mali mais aussi d’autres pays voisins.

« Au niveau de l’Organisation Mondiale des Douane, l’alerte est rouge, il faut donc des mesures conservatoires, on ne peut pas nier l’évidence, le terrorisme circule dans notre espace CEDEAO » se défend le ministre Dioubaté.

Pour répondre à ceux qui parle de mesure politique, Ismael Dioubaté se défend : « cela n’a rien de politique, les positions des frontières sont différentes, nous sommes plus sensible du côté du Mali que la Côte d’Ivoire et le Sénégal… »