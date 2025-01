La chambre spéciale de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) s’est prononcée ce mardi 7 janvier 2025 sur les requêtes déposées par les avocats de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

La première, déposée le 3 janvier, porte sur la récusation du président Lansana Soumah et de son assesseur, Fodé Keïta. Le 6 janvier, Me Sidiki Bérété a aussi soumis une demande à la Cour suprême visant à renvoyer l’affaire vers un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, ainsi qu’une autre requête pour obtenir un sursis à statuer.

Concernant la demande de sursis à statuer, la Cour a entendu les arguments des différentes parties. Le juge Lansana Soumah a rejeté la demande et ordonné la poursuite des débats, en attendant que le président de la Crief se prononce sur les autres requêtes. L’audience a été renvoyée au 15 janvier prochain.

Au sortir de l’audience, Me Sidiki Bérété a dénoncé la décision de la Crief.