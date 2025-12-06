Le Dolon Club a officiellement levé le voile sur la 2e édition de Dolon Magazine, ce vendredi 5 decembre 2025, marquant également la sortie de son 19e numéro. Placée sous le thème ambitieux « Génération – Innovation : transformer les idées en opportunités », la cérémonie a réuni membres du gouvernement, partenaires stratégiques et acteurs engagés de l’écosystème entrepreneurial.

Dans une salle comble, la directrice de publication, Madame Bintou Kaba, a livré un discours vibrant, véritable appel à l’action pour la jeunesse guinéenne.

« Ce n’est pas un simple événement, mais la matérialisation d’une conviction : l’avenir de la Guinée se construit ici, dans nos rêves, nos réflexions et surtout dans nos actions », a-t-elle confié avec passion.

Dans un message résolument tourné vers l’avenir, elle exhorte les jeunes à sortir de la posture de spectateurs :

« L’excellence n’est pas l’attente, c’est l’engagement. Chaque idée que vous osez, chaque prise de risque crée un mouvement. Le changement commence maintenant. »

Madame Bintou Kaba a également salué le courage des entrepreneurs guinéens qui, malgré les obstacles, s’obstinent à bâtir, innover et relever les défis. Elle les décrit comme des « piliers d’inspiration », dont les parcours éclairent la voie des générations suivantes.

Moment fort de la journée, la directrice a rendu un hommage appuyé à Monsieur Alioune Dieng, Président de BDD et figure de couverture du 19e numéro.

Son parcours exemplaire incarne « un leadership engagé, enraciné dans les réalités du pays et tourné vers l’avenir », un modèle que Dolon Magazine souhaite mettre en lumière pour inspirer la nation.

Avec cette nouvelle édition, le magazine franchit un cap inédit. Chaque sortie s’accompagne désormais du Dolon Club, un espace de rencontres, de connexions stratégiques et de visibilité pour les jeunes talents, entrepreneurs et décideurs.

Un engagement fort est également réaffirmé : défendre la presse écrite.

« Dans un monde dominé par le numérique, le papier reste un outil de mémoire, de vérité et de transmission », a souligné Bintou Kaba, appelant institutions, entreprises et citoyens à soutenir un journalisme exigeant et indépendant.

Invité spécial, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a captivé l’audience avec un témoignage sincère, empreint d’humilité et d’expérience.

« Je ne veux pas faire un discours protocolaire, mais partager ce que j’ai dans le cœur », a-t-il lancé en ouverture.

Avec franchise, il a rappelé ses racines : « Je suis un produit de la Guinée ».

De ses années au lycée Donka puis à l’université Gamal Abdel Nasser, à son parcours aux États-Unis, il a relaté comment sa formation guinéenne, pourtant souvent remise en doute, s’est révélée solide et compétitive sur la scène internationale.

L’anecdote est restée gravée dans les esprits : dans une grande usine américaine, alors que son expertise était attendue, certains doutaient de lui. En une heure, il résout la panne. « Ils n’en revenaient pas », raconte-t-il avec un sourire.

Le message est clair : « Vous pouvez réussir avec ce que vous apprenez ici. Le talent guinéen existe. »

Le ministre a pointé du doigt les dérives du « copier-coller » et souligné l’urgence de retrouver une culture de l’effort, de la recherche et de la rigueur académique.

Il a également évoqué les difficultés de sa propre carrière – travaux bénévoles, obstacles administratifs, persévérance – pour montrer que la réussite se construit dans la patience et la détermination.

« On prend les meilleurs. Et les meilleurs se forment, travaillent, se donnent les moyens. »

Son message aux étudiants : rêver grand, viser les institutions d’excellence, et s’engager pleinement dans la construction du pays.

Pour clore son propos, le ministre a lancé un appel simple et puissant : « Croyez en vous, travaillez, apprenez, donnez-vous de la peine. La Guinée a besoin de vous. »

Avec cette cérémonie riche en échanges, Dolon Magazine s’affirme plus que jamais comme un acteur clé de la valorisation des talents, un catalyseur d’idées, et un espace d’engagement pour une jeunesse ambitieuse.

À travers ses initiatives, le Dolon Club continue d’établir un pont entre innovation, opportunité et leadership, contribuant concrètement à façonner l’avenir de la Guinée.