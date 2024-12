Dans un contexte où les opposants au régime du CNRD font face à des menaces d’arrestation, le président du parti Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) semble désormais être pris pour cible. Après les leaders de la société civile Foniké Mengué et Billo Bah, ainsi que le journaliste d’investigation Habib Marouane Camara, c’est maintenant au tour du président de Aliou Bah de se retrouver dans le collimateur des kidnappeurs.

L’information a été confirmée ce vendredi 6 décembre 2024, par la direction nationale du parti, à travers un communiqué consulté par Guinée360. Actuellement en séjour en Europe, Aliou Bah continue de dénoncer la situation en Guinée et de défendre les principes démocratiques.

“Suite à ses critiques sur la gestion de la transition, notamment lors de ses allocutions hebdomadaires au siège du parti et de ses récentes interventions médiatiques sur RFI et TV5, le président du MoDeL, Aliou Bah, serait désormais dans le viseur du CNRD. Selon des sources concordantes et fiables, un plan de kidnapping et de disparition forcée aurait été mis en place contre lui”, indique le communiqué.

Le MoDeL souligne que, malgré ces menaces, son président reste déterminé à poursuivre son engagement pour la démocratie. Le parti précise qu’Aliou Bah rentrera à Conakry à la fin de sa mission en Europe.

Face à la persistance des menaces et à la multiplication des cas de kidnappings visant les voix critiques, le MoDeL prend l’opinion publique nationale et internationale à témoin des risques qui pèsent sur son président et sa famille.

Le parti annonce également qu’une plainte contre X sera déposée devant les juridictions compétentes.