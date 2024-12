Le Fonds monétaire international (FMI) a rendu public ce vendredi 6 décembre 2024, son rapport sur les perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne, dans le cadre de l’édition d’octobre 2024. L’événement s’est tenu à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, en présence des membres du gouvernement et des représentants d’institutions internationales.

Sous le thème “Perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne : entre réformes et grandes espérances”, le FMI a présenté les principaux éléments de son rapport. Il en ressort que les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne “s’améliorent lentement, mais des vulnérabilités persistent”.

L’inflation a retrouvé des niveaux normaux dans la plupart des pays, la dette publique a cessé d’augmenter, bien qu’elle se soit stabilisée à un niveau élevé, et un plus grand nombre de pays sont retournés sur le marché des euro-obligations, note le FMI.

Il ressort du rapport que la croissance moyenne pour 2024 devrait rester faible, à 3,6 %, mais elle pourrait modérément s’accélérer à 4,2 % en 2025. Cependant, près d’un tiers des pays conservent une inflation à deux chiffres. La capacité à assurer le service de la dette reste faible et le fardeau croissant de ce service grève les ressources disponibles pour les dépenses de développement. Par ailleurs, les réserves de change demeurent insuffisantes dans de nombreux pays.

Pour remédier aux difficultés de la région, le FMI indique que les dirigeants doivent surmonter trois obstacles majeurs : une croissance faible et inégale, une pénurie de financement et la montée du mécontentement social. Pour naviguer dans cette situation, le représentant résident du FMI en Guinée a affirmé que les choix seront difficiles, mais que l’inaction n’est pas une option.

“Les décideurs doivent s’efforcer de réduire les vulnérabilités macroéconomiques tout en répondant aux besoins en matière de développement, et s’assurer de l’acceptation sociale et politique des réformes”, a déclaré Nérée Noumon.

Pour le ministre de l’Économie et des Finances, les perspectives de la Guinée restent positives. “Le monde traverse une période où l’aide publique au développement connaît une tendance baissière, ce qui rend vulnérable le bouclage de nos budgets. Mais je peux vous le dire, c’est ce qu’on appelle la résilience de notre économie. Cette résilience se manifeste à travers des chiffres, ce n’est pas de la littérature. 6,1 %, c’est deux fois la moyenne de la croissance en Afrique subsaharienne. Quant à l’inflation, bien que celle-ci ait explosé, nous réussissons à la maîtriser. Nous prévoyons un taux de 7,1 % au terme de 2024”, a déclaré Mourana Soumah.

Pour l’ancien Premier ministre, Kabinet Komara, ce rapport constitue un véritable éveil pour l’Afrique subsaharienne, et particulièrement pour la Guinée. “Chez nous, nous sommes relativement mieux placés par rapport aux autres pays de la sous-région, en termes de taux de croissance du PIB, d’inflation, mais surtout en termes de perspectives. Cependant, ces perspectives comportent des menaces. La première menace, c’est la diversification économique. Il est impératif que nous sortions de la dépendance exclusive au secteur minier pour continuer à développer les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des services, de la pêche, ainsi que la culture, le sport et les industries culturelles et sportives, qui sont essentielles. Les financements seront limités dans de nombreux pays, et il est crucial de ne pas se contenter de dépendre des mines. Deuxièmement, il y a les dimensions sociales des réformes. Il est indispensable d’associer les populations aux réformes, afin qu’elles les comprennent et les justifient avant leur mise en œuvre. Enfin, il est essentiel d’établir des filets sociaux. Chaque fois qu’une réforme impacte les populations, il faut veiller à protéger les couches les plus vulnérables”, a fait savoir Komara.