Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre des cadres de la Douane nationale et des transitaires pour détournement des deniers publics et autres.

Dans sa déclaration diffusée par la télévision nationale, le procureur spécial a indiqué que sa décision fait suite à une dénonciation faite par la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale qui a procédé à des «enquêtes sérieuses» autour des cas de détournement, de malversation et de corruption au niveau de la Direction générale des douanes.

« De leur enquête, il ressort qu’un réseau composé de douaniers et de plusieurs transitaires opère au niveau de la Direction générale des douanes pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique pour encaisser des fonds au préjudice de l’État. Ainsi, le mode opératoire utilisé est le recyclage des références FT et par ce moyen, un montant de plus de 700 milliards de francs guinéens a été détourné. Les faits ainsi décrits sont constitutifs des délits de faux et usage de faux, de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.»

A la réception du procès verbal et après analyse au niveau du parquet spécial, le procureur spécial a requis l’ouverture d’une information en saisissant la chambre de l’instruction contre plusieurs cadres de la Direction générale des douanes et plusieurs boîtes de transit pour les faits cités ci-haut et toute autre personne que l’enquête révélera avoir participé à la commission de ces faits.