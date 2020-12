À l’occasion de l’inauguration ce samedi 06 décembre, du bureau régional des transports terrestres au port autonome de Conakry, le président guinéen a dénoncé le comportement de certains guinéens, qui préfèrent se rendre justice.

Pour Alpha Condé, la prise conscience concerne l’ensemble des guinéens notamment les services de sécurité.

«La Guinée est devenue comme une jungle où chacun se permet de se rendre justice ou de faire n’importe quoi. Vous pouvez garer au milieu de la route et vous mettre à bavarder pendant que les autres attendent. Il y a aussi des policiers, au lieu d’assurer régulièrement le trafic, passent le temps à racketter. Ce qui crée des embouteillages. Donc, le redressement concerne tout le monde, et les services de sécurité», a déclaré le locataire de Sekoutourea.

Publicité

Poursuivant, le chef de l’État guinéen n’apprécie pas le comportement de certains magistrats du pays. Il va jusqu’à menacé de faire changer la loi organique qui protège les magistrats.

«Nous avons négocié et multiplié le salaire des magistrats à plus de 5. Malgré cela, il y a encore des problèmes au niveau de la magistrature. Mais là aussi, je préviens les juges. Nous allons changer la loi organique qui permet de ne pas dire qu’un juge a été sanctionné. Or, un juge n’est pas différent d’un enseignant. Mais ils se sont arrangés, parce qu’ils étaient nombreux dans la rédaction de la Constitution qui a été faite n’importe comment par la Société civile pour dire que quand un magistrat est sanctionné, ça ne doit pas être publié. Nous allons changer cette loi organique. Et tout magistrat qui sera rétrogradé ou sanctionné, le peuple le saura. Car, on ne peut pas développer notre pays si on n’a pas une véritable justice », prévient-il.