L’ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a une nouvelle fois brillé par son absence lors de l’audience de ce mercredi 6 novembre 2024 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). En réponse, le tribunal a ordonné que Fofana soit interrogé depuis son lit de malade à la clinique Pasteur.

Pour justifier l’absence de son client, Me Sidiki Bérété a invoqué des problèmes de santé et a demandé à la Cour de déplacer l’audience au chevet de Kassory Fofana. L’avocat a également sollicité la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une éventuelle évacuation médicale soit possible.

Le procureur spécial Aly Touré, représentant le parquet, a vivement contesté cette demande, soulignant ce qu’il considère comme une tentative d’évasion judiciaire de la part de l’ancien Premier ministre.

« Monsieur le Président, nous sommes face à un prévenu qui refuse de se soumettre à la Cour. Il a expressément déclaré par écrit qu’il ne comparaîtra pas. Aujourd’hui, les gardes sont allés le chercher, mais il a refusé de venir, prétextant des problèmes de santé. Son comportement vise à défier la justice. Nous vous demandons de rejeter la demande de la défense et de renvoyer l’affaire pour les réquisitions et plaidoiries. »

Cette requête a reçu le soutien du représentant de l’agent judiciaire de l’État, Me Kalil Camara, qui a également exhorté la Cour à débouter les avocats de Kassory et à renvoyer le dossier pour les réquisitions et plaidoiries.

Suite à une suspension pour délibération, le juge Yacouba Conté a finalement rendu une décision : “Étant donné qu’aucun élément clinique ne démontre une incapacité empêchant l’ancien Premier ministre de répondre aux exigences de la procédure, notamment son interrogatoire, et conformément aux dispositions de l’article 884 du Code de procédure pénale, le prévenu sera entendu à la clinique Pasteur le 19 novembre 2024, à 10 h 05.”

Le juge a également mandaté l’assesseur M. Fodé Kadjali-Keita, accompagné de Mme Aminata Touré, greffière, pour attester de l’état physique du prévenu.

La demande de suspension de la procédure ainsi que celle de transfert du prévenu ont été rejetées, et l’audience devra se tenir en présence des médecins et des avocats de Fofana.

L’affaire est renvoyée au 20 novembre pour la poursuite des débats.