Chaque week-end, les artistes guinéens dévoilent de nouveaux clips vidéo pour le plus grand plaisir de leurs fans et des amoureux de la musique. Les 4 et 5 octobre 2023, les rappeurs AK4SEVEN & Thiird, l’artiste Levi Bobo, le chanteur Spaike et la griotte Keffin Doussou Kouyaté ont partagé leurs nouveautés.

AK4SEVEN et Thiird présentent “47.3”

Le jeune prodige de Kamsar, AK4SEVEN, résidant en France, a collaboré avec l’auteur du titre “Gongoli”, Thiird, pour dévoiler ce week-end leur nouvelle création intitulée “47.3”.



“Fé Nènè” – Le nouveau clip de Levi Bobo à découvrir

Après un séjour à l’étranger, Levi Bobo est de retour au pays et a dévoilé ce vendredi 03 novembre 2023 son tout nouveau clip vidéo intitulé “Fé Nènè”.

L’artiste chanteur guinéen Levi Bobo est connu pour ses chansons à succès qui abordent souvent les problèmes de la société. Cette fois-ci, il revient avec un clip captivant et rythmé, dénonçant sans équivoque le comportement de certains hommes dans le choix de leurs partenaires, aspirant souvent à de nouvelles relations et aventures.



SPAIKE présente “Communiquer”

Le chanteur de zouk mandingue, Spaike, a dévoilé ce samedi 04 novembre 2023 un clip vidéo intitulé “Communiquer”. Dans un style musical acoustique, l’auteur du titre “Changé”, Spaike, aborde la nécessité et l’importance de la communication dans un couple. Selon lui, “la communication est essentielle dans un couple pour plusieurs raisons importantes : 1- La communication émotionnelle permet de partager ses sentiments, besoins et préoccupations, renforçant ainsi la connexion émotionnelle entre les partenaires. 2-Une communication ouverte et honnête aide à résoudre les désaccords de manière constructive, évitant ainsi l’accumulation de ressentiments. 3-Une communication transparente favorise la confiance mutuelle, car les partenaires se sentent écoutés et respectés.”

Il est à noter qu’une communication saine et ouverte est la clé d’une relation de couple solide et épanouissante.

Keffin Doussou Kouyaté chante “Fimani”

Après le succès phénoménal de son titre “Mariage”, la chanteuse guinéenne Keffin Doussou Kouyaté a dévoilé ce dimanche 05 novembre 2023 son nouveau clip vidéo intitulé “Fimani”, une chanson d’amour qui raconte les difficultés du foyer après le mariage.