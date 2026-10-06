TPI de Dixinn : Alseny Barry condamné pour vol de 30 000 GNF

Détenu depuis le 22 septembre 2026, Alseny Barry a comparu ce mardi 6 octobre devant le Tribunal de première instance de Dixinn. Il était poursuivi par le ministère public pour vol au préjudice de Thierno Mamadou Baldé, suivi d’évasion, conformément aux dispositions de l’article 373 du Code pénal.

À la barre, le prévenu n’a pas nié les faits. Il a reconnu avoir pris 30 000 francs guinéens dans un sac laissé à proximité d’une base de motos-taxis. Il a également admis s’être évadé alors qu’il était détenu au commissariat de Nongo.

Revenant sur les circonstances du vol et de son interpellation, Alseny Barry a expliqué avoir aperçu le sac accroché près des motos-taxis avant de s’en emparer. Il dit avoir été filmé par une caméra de surveillance et reconnu quelques jours plus tard.

« À la base des taxis moto, il y avait un sac accroché, je l’ai pris, j’ai ouvert le sac, il y avait 30 mille, je me suis précipité pour prendre avant l’arrivée des motards. Il y avait une caméra de surveillance qui m’a filmé. Quelques jours après, j’étais de passage, on m’a reconnu, on m’a interpellé, on m’a déposé au commissariat de Nongo. »

À propos de son évasion, le prévenu a expliqué avoir profité d’une porte laissée ouverte alors qu’il souffrait d’une blessure au pied. Il affirme également qu’il ne mangeait pas pendant sa détention.

« Je ne mangeais pas, j’avais une blessure au pied, là où on m’a gardé, j’ai vu une petite porte de sortie ouverte, j’ai pris la fuite, avant qu’on me rattrape plus tard. »

Interrogé sur ce qui l’avait poussé à voler, Alseny Barry a évoqué ses difficultés financières et son absence d’emploi au moment des faits. Il a assuré ne pas être habitué à commettre ce genre d’actes.

« J’ai pris les 30 mille, parce qu’à l’époque je ne travaillais pas, mes parents ne sont pas à Conakry, je n’avais rien à manger. Sinon, je ne suis pas habitué à faire infliger la souffrance à quelqu’un. »

Dans ses explications, le ministère public a rappelé que le prévenu était poursuivi pour avoir soustrait la somme de 30 000 francs au préjudice de Thierno Mamadou Baldé. Le parquet lui reproche également d’avoir profité d’un moment d’inattention des gardes pour prendre la fuite alors qu’il se trouvait en détention.

Alseny Barry devait donc répondre de deux chefs d’accusation : vol et évasion.

Dans ses réquisitions, le représentant du ministère public a demandé au tribunal de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et a requis six mois d’emprisonnement.

Avant que les juges ne se retirent pour délibérer, Alseny Barry a pris une dernière fois la parole pour demander la clémence du tribunal. Il a expliqué vouloir retourner auprès de ses parents au village.

« Ce que je demande au Tribunal c’est de me pardonner. Lorsqu’on m’a arrêté, j’étais sur les tractations pour rentrer au village. Même aujourd’hui si on me libère, je vais appeler mes parents pour qu’ils m’aident à avoir de transport afin de rentrer et rester auprès d’eux. »

Après délibération, le tribunal a finalement déclaré Alseny Barry coupable et l’a condamné à un an de prison assorti du sursis.

Le juge a, par ailleurs, constaté la non-comparution de la partie civile à l’audience.