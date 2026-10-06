Nigeria : 32 morts dans le crash d’un avion militaire

Un avion de l’armée de l’air nigériane (Nigerian Air Force) s’est écrasé le 5 octobre 2026, faisant 32 morts, dont 25 passagers et sept membres d’équipage.

Selon un communiqué de la Nigerian Air Force (NAF), l’appareil a disparu des radars peu après son décollage d’une base aérienne de Benin City, capitale de l’État d’Edo, dans le sud-ouest du Nigeria.

Les causes du crash restent pour l’heure inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a réagi à la tragédie. « Hier, le Nigeria a perdu des hommes et des femmes courageux de son armée de l’air, tombés au service de leur pays », a déclaré le chef de l’État, ajoutant que leur sacrifice « ne sera jamais oublié ».

Bola Ahmed Tinubu a décrété trois jours de deuil national et ordonné la mise en berne des drapeaux dans tout le pays « en hommage à ceux que nous avons perdus ».

Le président nigérian a également ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie pour établir les causes de l’accident et éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise. Il a par ailleurs salué la mobilisation rapide de l’armée de l’air pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage.

« Nous honorons leur service. Nous nous souvenons de leur sacrifice », a-t-il déclaré, avant de conclure : « Que les âmes de nos héros disparus reposent en paix. »

Les accidents aériens ne sont pas rares au Nigeria. En juillet 2026, un vol passagers régulier reliant l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos à l’aéroport Oba Akenzua II de Benin, dans l’État d’Edo, avait effectué une sortie de piste, sans faire de victime.

En août 2023, une vingtaine de soldats nigérians avaient également trouvé la mort dans le crash d’un avion militaire.