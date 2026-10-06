Mali : l’armée reprend le contrôle de Kidal, le FLA annonce un repli stratégique

Près de six mois après la chute de Kidal aux mains du Front de libération de l’Azawad (FLA) et de groupes terroristes, l’armée malienne a repris le contrôle de cette ville stratégique du nord du Mali, située à plusieurs centaines de kilomètres de Bamako.

Le 25 avril dernier, les rebelles indépendantistes touaregs du Front de libération de l’Azawad (FLA), appuyés par leurs alliés du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, avaient lancé une série d’attaques contre plusieurs villes maliennes. L’offensive avait notamment conduit à la prise de Kidal.

Le ministre de la Défense nationale de l’époque, le général Sadio Camara, avait été tué au cours de cette offensive.

Près de six mois plus tard, les Forces armées maliennes (FAMa), soutenues par leur allié d’Africa Corps, ont lancé une vaste opération militaire qui leur a permis de reprendre Kidal, le 5 octobre 2026.

De leur côté, les groupes armés terroristes présentent cette reconquête de Kidal par l’armée malienne comme un “répli stratégique”, destinée à réduire les risques croissants qui pèsent sur les rares populations civiles encore présentes dans la ville.

La reprise de Kidal représente un succès militaire majeur pour l’armée malienne, confrontée depuis plusieurs années à des attaques terroristes récurrentes dans le nord et le centre du pays.