Enseignement supérieur : les résultats d’orientation des bacheliers disponibles dès ce mercredi

Les bacheliers guinéens de la session 2025-2026 s’apprêtent à connaître leur prochaine étape dans leur parcours académique. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce la mise à disposition, dès ce mercredi 7, des résultats d’orientation dans les établissements d’enseignement supérieur.

Au total, 34 340 candidats déclarés admis à l’issue de la session ordinaire, toutes options confondues, ainsi que 15 491 autres admis lors de la session de rattrapage, sont concernés par cette opération d’orientation.

Les résultats pourront être consultés en ligne à travers la plateforme officielle dédiée aux orientations, www.parcoursupguinee.org. Les candidats sont ainsi invités à se rendre sur le portail afin de prendre connaissance de leur affectation et des prochaines étapes liées à leur inscription dans l’enseignement supérieur.

Cette annonce intervient alors que le ministère avait déjà apporté, au mois d’août dernier, des précisions sur le traitement réservé aux candidats admis lors de la session de rattrapage.

Selon le département en charge de l’Enseignement supérieur, aucune distinction ne devait être opérée entre les admis de la session ordinaire et ceux de la session de rattrapage dans le processus d’orientation.

« Les candidats admis à la session de rattrapage bénéficieront des mêmes conditions d’orientation dans les établissements d’enseignement supérieur que les candidats admis à l’issue de la session ordinaire », avait alors indiqué le ministère.