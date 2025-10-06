Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a salué la vision du chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, en matière de développement socio-économique de la Guinée. S’exprimant lors d’une rencontre avec des investisseurs nationaux et internationaux, il a mis en lumière les efforts déployés par les autorités de la transition depuis le 5 septembre 2021.

“Notre programme de développement socio-économique, promis par le général Mamadi Doumbouya, est commandant en chef des forces armées, mais il est aussi le commandant en chef en investissement, le commandant en chef de partenariat, ce qui fait que vous êtes là aujourd’hui”, a déclaré le ministre devant ses interlocuteurs.

Depuis son arrivée au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya a engagé son gouvernement dans une dynamique visant à renforcer la souveraineté économique du pays, à améliorer le climat des affaires et à attirer des investissements porteurs de transformations durables.

Dans son intervention, Ismaël Nabé a tenu à préciser que la Guinée ne se contente pas de rechercher des capitaux, mais privilégie les partenariats solides et durables. “Nous cherchons des partenaires de confiance, prêts à investir dans une vision à long terme, avec des retombées sociales, environnementales et mesurables”, a-t-il souligné.

Cette approche traduit une volonté affichée de construire un modèle économique axé à la fois sur la performance et l’impact social. “Nous voulons que chaque dollar investi dans notre projet ait un double rendement, un rendement économique, mais aussi un rendement sociétal”, a poursuivi le ministre.

Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, les autorités guinéennes insistent régulièrement sur leur engagement à jeter les bases d’un développement durable et inclusif. “La Guinée, depuis l’avènement du CNRD, s’est engagée à bâtir une économie souveraine, inclusive et durable”, a rappelé Ismaël Nabé.

Cette rencontre avec les investisseurs s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour instaurer un climat de confiance, renforcer les partenariats stratégiques et faire de la Guinée une destination attractive pour les investissements à fort impact.