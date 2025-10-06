Depuis l’indépendance en 1958, la Guinée n’a jamais connu d’alternance issue des urnes. De Sékou Touré à Alpha Condé, tous les chefs d’État guinéens ont accédé ou conservé le pouvoir sans véritable compétition électorale. À l’approche du scrutin du 28 décembre 2025, organisé après quatre années de transition militaire sous Mamadi Doumbouya, les espoirs de rupture avec cette tradition semblent minces. Plongée dans soixante ans d’histoire électorale où le suffrage universel n’a jamais rimé avec alternance.

En Guinée, chaque élection présidentielle ressemble à une répétition de l’histoire. Depuis la première, organisée le 15 janvier 1961, jusqu’à celle annoncée pour le 28 décembre 2025, le pays n’a jamais connu d’alternance politique issue des urnes. Sékou Touré en 1961, Lansana Conté en 1993, Alpha Condé en 2010 : tous ont accédé au pouvoir dans un contexte de fermeture politique, où les scrutins servaient davantage à légitimer le pouvoir en place qu’à le contester.

Aujourd’hui, après quatre années de transition militaire, la Guinée s’apprête à revivre un nouveau rendez-vous électoral. Les opposants les plus en vue étant écartés ou marginalisés, beaucoup redoutent que ce scrutin ne soit qu’une nouvelle formalité de reconduction du pouvoir, sous d’autres habits.

Pour comprendre les enjeux du moment, il faut revenir sur six décennies d’élections présidentielles où le pluralisme n’a cessé de se heurter aux logiques de domination politique.

La première présidentielle : 1961

La Guinée organise sa toute première élection présidentielle le 15 janvier 1961, trois ans après son indépendance proclamée le 2 octobre 1958. Sur 1 586 544 inscrits, on compte 1 576 747 votants, soit un taux de participation de 99,38 %, avec seulement 167 bulletins blancs ou nuls (0,01 %).

Sans surprise, Ahmed Sékou Touré, seul candidat, est élu avec 100 % des suffrages exprimés. Déjà chef du gouvernement à l’indépendance, il transforme progressivement le pays en régime de parti unique sous la bannière du PDG-RDA (Parti démocratique de Guinée – Rassemblement démocratique africain).

1968 : le plébiscite se répète

Le 1er janvier 1968, la présidentielle se tient en même temps que les législatives. La participation est officiellement de 99,69 % (1 990 829 votants sur 1 996 926 inscrits). Là encore, Sékou Touré, seul candidat, recueille 100 % des voix.

1974 : continuité absolue

Le scénario se reproduit le 27 décembre 1974, toujours couplé aux législatives. Avec 2 432 129 votants sur 2 436 485 inscrits, le taux de participation atteint 99,82 %. Sékou Touré demeure l’unique candidat et l’emporte avec 100 % des suffrages.

1982 : dernière présidentielle de Sékou Touré

Le 9 mai 1982, les Guinéens sont de nouveau appelés aux urnes. Sur 3 100 110 inscrits, on dénombre 3 063 700 votants, soit 98,83 % de participation. Sékou Touré obtient encore 100 % des voix.

Il meurt deux ans plus tard, en 1984, après 26 ans de règne ininterrompu, ouvrant une nouvelle page de l’histoire politique.

1993 : première présidentielle pluraliste

Après la prise du pouvoir par le CMRN en 1984, le colonel Lansana Conté s’installe à la tête de l’État. Sous la pression, un référendum constitutionnel en 1990 introduit le multipartisme. La présidentielle du 19 décembre 1993 est la première véritable compétition électorale de l’histoire guinéenne.

Sur 2 850 394 inscrits, huit candidats s’affrontent. Lansana Conté, candidat du PUP, l’emporte dès le premier tour avec 51,71 % des voix. Derrière lui, Alpha Condé (RPG) obtient 19,55 %, Bâ Mamadou (UNR) 13,38 %, Siradiou Diallo (PRP) 11,86 %, suivis par Facinet Touré (1,41 %), Jean-Marie Doré (0,91 %), Mansour Kaba (0,62 %) et Ismaël Gushen (0,56 %).

1998 : Conté conserve son pouvoir

Le 14 décembre 1998, cinq candidats se disputent la magistrature suprême. Sur 3 719 197 inscrits, le taux de participation est officiellement de 71,42 % (1 063 084 votants).

Lansana Conté est réélu avec 56,11 % des voix, devant Bâ Mamadou (24,63 %), Alpha Condé (16,58 %), Jean-Marie Doré (1,73 %) et Charles Pascal Tolno (0,96 %).

2003 : un scrutin verrouillé

Malgré la limitation constitutionnelle, Lansana Conté modifie en 2001 la Loi fondamentale pour briguer un troisième mandat, porté désormais à 7 ans. Les principaux opposants boycottent l’élection du 21 décembre 2003.

Seuls deux candidats sont autorisés : Lansana Conté (PUP) et Mamadou Bhoye Barry (UNP). Avec 5 009 780 inscrits et une participation annoncée de 82,76 %, Conté l’emporte largement avec 95,63 %, contre 4,37 % pour Barry.

2010 : le retour au multipartisme réel

Après la mort de Lansana Conté en décembre 2008, la Guinée traverse une période de transition militaire marquée par les violences du 28 septembre 2009. Sous la médiation internationale, une élection pluraliste est organisée.

Le 27 juin 2010, 24 candidats sont en lice. Sur 3 778 177 inscrits, le premier tour place Cellou Dalein Diallo (UFDG) en tête avec 43,60 %, suivi d’Alpha Condé (RPG Arc-en-ciel) à 18,25 %.

Le second tour, tenu le 7 novembre 2010, renverse la tendance : Alpha Condé l’emporte avec 52,52 % contre 47,48 % pour Cellou Dalein.

2015 : Alpha Condé réélu

Le 11 octobre 2015, huit candidats participent au scrutin. Sur 6 042 634 inscrits, la participation est de 68,44 %. Alpha Condé est réélu dès le premier tour avec 57,84 % des voix, contre 31,45 % pour Cellou Dalein Diallo. Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Faya Millimouno, Papa Koly Kourouma, Georges Gandhi Tounkara et Marie Madeleine Dioubaté complètent la liste.

2020 : la controverse du 3e mandat

À la suite du référendum du 22 mars 2020, la Constitution est révisée, permettant à Alpha Condé de briguer un troisième mandat.

Le 18 octobre 2020, douze candidats sont en lice. Sur 5 367 198 inscrits, Alpha Condé est déclaré vainqueur dès le premier tour avec 59,50 % des voix, contre 33,49 % pour Cellou Dalein Diallo.

Bilan : soixante ans d’élections sans alternance pacifique

De 1961 à 2020, jamais un président sortant ou son parti n’a perdu une élection en Guinée. Sékou Touré (26 ans) et Lansana Conté (24 ans) sont morts au pouvoir. Alpha Condé, quant à lui, a été renversé après 11 ans de règne, le 5 septembre 2021, par un coup d’État mené par le colonel Mamadi Doumbouya.

Celui-ci, désormais président de la transition, avait promis que ni lui ni aucun membre de son gouvernement ne se présenteraient à la présidentielle. Pourtant, après l’adoption d’une nouvelle Constitution, le scrutin est fixé au 28 décembre 2025.

Une question demeure : Mamadi Doumbouya respectera-t-il son engagement initial, ou choisira-t-il d’entrer dans l’histoire électorale guinéenne ?